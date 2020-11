Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF grimpe, spéculations sur un accord entre Paris et Bruxelles Reuters • 27/11/2020 à 13:55









EDF GRIMPE, SPÉCULATIONS SUR UN ACCORD ENTRE PARIS ET BRUXELLES PARIS (Reuters) - EDF bondit vendredi à la Bourse de Paris après des informations de presse selon lesquelles un accord entre le gouvernement français et la Commission européenne serait en passe d'être conclu sur la restructuration de l'électricien et la réforme de la tarification du nucléaire. L'action EDF gagne 9,06% à 12,76 euros vers 12h15, la plus forte progression de l'indice européen Stoxx 600, quasiment à l'équilibre (+0,09%). Les Echos et Libération, en citant plusieurs sources, font part de progrès importants dans les discussions entre la France et l'Union européenne sur la réforme du nucléaire. D'après un article de Libération publié jeudi, le projet de scission d'EDF baptisé "Hercule", visant à séparer ses activités nucléaires et renouvelables, aurait été entériné mercredi par l'Elysée ainsi que la réforme sur le tarif de vente de l'électricité nucléaire. Contacté par Reuters, l'Elysée a déclaré que le dossier de la réforme d'EDF n'avait pas encore abouti et restait en discussion. Les concurrents d'EDF lui rachètent actuellement de l'électricité au prix de 42 euros par mégawatt-heure (MWh) pour fournir leurs propres clients, un montant que le groupe juge trop faible. Une nouvelle réglementation devrait permettre à EDF de céder sa production entre 45 et 50 euros, indique une source citée par les Echos. Pour les analystes de Citi, la fourchette de prix avancée par le journal économique ne serait pas surprenante étant donné que la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a évalué le coût de production du parc nucléaire existant d'EDF à 48 euros le mégawattheure. Les analystes de Citi augmentent la probabilité de mise en oeuvre de la réforme à 50% avec un scénario supposant une hausse du prix de six euros/MWh. Ils relèvent leur objectif de cours sur EDF à 14,90 euros contre 12,30 euros auparavant et restent à l'achat. Les analystes estiment qu'une augmentation d'un euro par mégawatt-heure du prix de vente aurait un impact positif d'environ un euro par action sur la valorisation du groupe. (Laetitia Volga avec Michel Rose, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées EDF Euronext Paris +9.23%