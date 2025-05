D'une taille cible de 300 millions d'euros, il associera également de nouveaux investisseurs institutionnels, industriels et privés.

Ce fonds a pour vocation du d'accompagner des PME et ETI disposant d'un savoir-faire important dans le nucléaire, afin d'adresser des besoins croissants de la filière, laquelle contribue aux enjeux de souveraineté. Le FFN2 a l'ambition d'investir des tickets jusqu'à 50 millions d'euros, seul ou en co-investissement, en position majoritaire ou minoritaire.

(AOF) - EDF et Siparex ont annoncé la création du Fonds France Nucléaire 2 (FFN2), 2ème millésime du fonds d’investissement de la filière nucléaire. Le premier closing atteint 100 millions d’euros. Ce premier tour de financement réunit aux côtés d’EDF, premier investisseur du fonds, Framatome, Orano, et TechnicAtome, grands donneurs d’ordres de la filière nucléaire, ainsi que Siparex Associés, sponsor des fonds du groupe Siparex, qui participe significativement à cette levée de fonds.

EDF et Siparex annoncent la mise en place du Fonds France Nucléaire 2

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.