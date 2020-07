Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF et Proglio sanctionnés pour diffusion d'une fausse information sur Hinkley Point Reuters • 30/07/2020 à 18:20









PARIS, 30 juillet (Reuters) - La commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé jeudi qu'elle sanctionnait EDF et son ancien président-directeur général, Henri Proglio, pour diffusion d'une fausse information concernant le projet de construction d'une centrale nucléaire à Hinkley Point, au Royaume-Uni. EDF se voit infliger une amende de 5 millions d'euros; Henri Proglio devra s'acquitter d'une sanction pécuniaire de 50.000 euros. Le litige étudié par l'AMF porte sur un communiqué de presse d'EDF en date du 8 octobre 2014 faisant état de l'approbation par la Commission européenne des accords relatifs au projet de centrale nucléaire dotée de deux réacteurs à eau pressurisée (EPR) sur le site Hinkley Point C (HPC). Mais la commission des sanctions juge qu'EDF a diffusé une fausse information en mentionnant dans cette communication aux marchés le caractère "inchangé" des accords conclus en 2013 portant notamment sur une garantie de financement du gouvernement britannique "alors que des changements significatifs étaient intervenus sur le schéma de financement par dette garantie", peut-on lire dans le communiqué de l'AMF. Sa décision peut faire l'objet d'un recours. (Nicolas Delame et Henri-Pierre André)

Valeurs associées EDF Euronext Paris -4.36%