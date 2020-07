Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF estime à -1 md d'euros l'impact de la crise sur son Ebitda à fin juin Reuters • 30/07/2020 à 07:51









30 juillet (Reuters) - EDF EDF.PA a présenté jeudi ses résultats semestriels dans un communiqué, suivi d'une conférence téléphonique au cours de laquelle son PDG Jean-Bernard Lévy a donné des précisions complémentaires: * CA AU S1 DE 34,71 MDS D'EUROS CONTRE 36,48 MDS D'EUROS L'AN DERNIER * EBITDA AU S1 RESSORT À 8,20 MDS D'EUROS CONTRE 8,36 MDS D'EUROS L'AN DERNIER * PERTE NETTE PART DU GROUPE AU S1 À 0,7 MDS D'EUROS CONTRE PROFIT DE 2,50 MDS D'EUROS L'AN DERNIER * LA PRODUCTION NUCLÉAIRE EN FRANCE S'ÉTABLIT À 174,0 TWH AU S1 * LE CASH-FLOW GROUPE NEGATIF S'ÉTABLIT À -1.889 MILLIONS D'EUROS À FIN JUIN 2020 * EDF PRÉVOIT UN EBITDA 2020 DE €15,2-15,7BN * EDF PRÉVOIT POUR 2020-2022 UNE RÉDUCTION DES CHARGES OPÉRATIONNELLES DE 500 M€ ENTRE 2019 ET 2022 * EDF PRÉVOIT POUR 2020-2022 UN ENDETTEMENT FINANCIER NET/EBITDA D'ENVIRON 3X CHAQUE ANNÉE * EDF DIT QUE LE GROUPE NE DISTRIBUERA PAS D'ACOMPTE SUR DIVIDENDE EN 2020 * EDF DIT QU'IL MAINTIENT SON OBJECTIF DE TAUX DE DISTRIBUTION DU RÉSULTAT NET COURANT ENTRE 45-50 % POUR LES ANNÉES 2020 À 2022 * EDF PRÉVOIT POUR 2020-2022 DES CESSIONS GROUPE D'ENVIRON 3 MDS€ * ESTIMATION DE PRODUCTION D'ORIGINE NUCLÉAIRE D'EDF EN FRANCE POUR L'EXERCICE 2020 AJUSTÉE À ENVIRON 315-325 TWH * LA CRISE SANITAIRE AFFECTE L'EBITDA POUR UN MONTANT ESTIMÉ À -1.010 MILLIONS D'EUROS À FIN JUIN 2020 * EDF N'ENVISAGE PAS DE PLAN SOCIAUX, PRÉVOIT DE RÉGULER SES EFFECTIFS PAR DES MESURES DE MOBILITÉ ET EN NE REMPLAÇANT PAS TOUS LES DÉPARTS-PDG * EDF SERA PRÊT ET RESTERA TRÈS VIGILANT FACE AU RISQUE DE DEUXIÈME VAGUE DE L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS-PDG * EDF EST "TRÈS CONFIANT" D'ATTEINDRE SON OBJECTIF DE PRODUCTION NUCLÉAIRE EN FRANCE-PDG Pour plus de détails, cliquez sur [ EDF.PA ] (Rédaction de Paris)

