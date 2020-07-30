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EDF estime à -1 md d'euros l'impact de la crise sur son Ebitda à fin juin
Reuters30/07/2020 à 07:51

30 juillet (Reuters) - EDF EDF.PA a présenté jeudi ses résultats semestriels dans un communiqué, suivi d'une conférence téléphonique au cours de laquelle son PDG Jean-Bernard Lévy a donné des précisions complémentaires:

* CA AU S1 DE 34,71 MDS D'EUROS CONTRE 36,48 MDS D'EUROS L'AN DERNIER

* EBITDA AU S1 RESSORT À 8,20 MDS D'EUROS CONTRE 8,36 MDS D'EUROS L'AN DERNIER

* PERTE NETTE PART DU GROUPE AU S1 À 0,7 MDS D'EUROS CONTRE PROFIT DE 2,50 MDS D'EUROS L'AN DERNIER

* LA PRODUCTION NUCLÉAIRE EN FRANCE S'ÉTABLIT À 174,0 TWH AU S1

* LE CASH-FLOW GROUPE NEGATIF S'ÉTABLIT À -1.889 MILLIONS D'EUROS À FIN JUIN 2020

* EDF PRÉVOIT UN EBITDA 2020 DE €15,2-15,7BN

* EDF PRÉVOIT POUR 2020-2022 UNE RÉDUCTION DES CHARGES OPÉRATIONNELLES DE 500 M€ ENTRE 2019 ET 2022

* EDF PRÉVOIT POUR 2020-2022 UN ENDETTEMENT FINANCIER NET/EBITDA D'ENVIRON 3X CHAQUE ANNÉE

* EDF DIT QUE LE GROUPE NE DISTRIBUERA PAS D'ACOMPTE SUR DIVIDENDE EN 2020

* EDF DIT QU'IL MAINTIENT SON OBJECTIF DE TAUX DE DISTRIBUTION DU RÉSULTAT NET COURANT ENTRE 45-50 % POUR LES ANNÉES 2020 À 2022

* EDF PRÉVOIT POUR 2020-2022 DES CESSIONS GROUPE D'ENVIRON 3 MDS€

* ESTIMATION DE PRODUCTION D'ORIGINE NUCLÉAIRE D'EDF EN FRANCE POUR L'EXERCICE 2020 AJUSTÉE À ENVIRON 315-325 TWH

* LA CRISE SANITAIRE AFFECTE L'EBITDA POUR UN MONTANT ESTIMÉ À -1.010 MILLIONS D'EUROS À FIN JUIN 2020

* EDF N'ENVISAGE PAS DE PLAN SOCIAUX, PRÉVOIT DE RÉGULER SES EFFECTIFS PAR DES MESURES DE MOBILITÉ ET EN NE REMPLAÇANT PAS TOUS LES DÉPARTS-PDG

* EDF SERA PRÊT ET RESTERA TRÈS VIGILANT FACE AU RISQUE DE DEUXIÈME VAGUE DE L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS-PDG

* EDF EST "TRÈS CONFIANT" D'ATTEINDRE SON OBJECTIF DE PRODUCTION NUCLÉAIRE EN FRANCE-PDG

Pour plus de détails, cliquez sur [ EDF.PA ]

(Rédaction de Paris)

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