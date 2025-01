EDF: émissions additionnelles d'obligations réalisées information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 08:43









(CercleFinance.com) - EDF indique avoir levé avec succès 480 millions d'euros et 100 millions de livres sterling via de nouvelles obligations assimilables à quatre souches obligataires existantes, dont deux souches d'obligations vertes.



'Cette opération permet à EDF de financer sa stratégie et son objectif de contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone d'ici à 2050', explique le groupe énergétique public dont les actions étaient cotées en Bourse jusqu'en juin 2023.



Il est prévu que le règlement-livraison des obligations intervienne le 31 janvier 2025, date à laquelle les obligations devraient être admises aux négociations, avec un code ISIN temporaire pendant 40 jours.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.