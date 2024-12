EDF: démarrage de l'EPR de Flamanville information fournie par Cercle Finance • 23/12/2024 à 07:15









(CercleFinance.com) - EDF annonce que ses équipes ont réalisé la première connexion au réseau électrique national de l'EPR de Flamanville ce samedi, à 11h48, le réacteur de Flamanville 3 ayant ainsi produit 100 MW électriques.



Après ce premier couplage, conformément à la procédure de démarrage, les phases d'essais et de connexion et de déconnexion au réseau électrique se poursuivront pendant plusieurs mois, sous le contrôle de l'ASN, jusqu'à ce que le réacteur atteigne 100% de puissance.



Le volume d'électricité produite à partir du premier couplage et jusqu'au premier arrêt pour maintenance programmée et rechargement du combustible (Visite de Contrôle N°1) est estimé à environ 14 TWh.





