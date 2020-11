Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF-Demande industrielle proche de la normale malgré le reconfinement Reuters • 20/11/2020 à 11:05









PARIS, 20 novembre (Reuters) - Le nouveau confinement mis en oeuvre en France pour lutter contre la progression du coronavirus se traduit par une baisse de consommation d'électricité bien plus limitée qu'au printemps et par une demande industrielle proche de la normale, a déclaré vendredi le PDG d'EDF EDF.PA , Jean-Bernard Lévy. "Nous avions observé des baisses de consommation de l'électricité au moment du premier confinement qui étaient de l'ordre de -15% (...) mais ça voulait dire probablement -30% ou -35% dans l'industrie", a dit Jean-Bernard Lévy lors d'un forum de l'industrie. "Aujourd'hui, cela fait quasiment trois semaines que le deuxième confinement a véritablement commencé (et) nous observons des baisses de la consommation d'électricité, sur les journées de semaine, qui sont de l'ordre de -3% à -4% (...), ce qui voudrait dire que l'industrie fonctionne au-dessus de 90% de ce qui devrait être (...) normal." (Benjamin Mallet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées EDF Euronext Paris +0.50%