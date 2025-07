EDF: contrat pour alimenter les sites de Kem One pendant 10 ans information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 17:31









(Zonebourse.com) - EDF annonce que Paolo Barbieri, directeur général de Kem One, et Marc Benayoun, directeur exécutif du groupe EDF, ont signé le 16 juillet 2025 un protocole d'accord en vue d'un contrat d'approvisionnement en électricité d'une durée de 10 ans, couvrant les sept sites industriels français de Kem One.



Ce contrat, qui doit être finalisé d'ici fin septembre pour une première livraison au 1er janvier 2026, prévoit un mécanisme équilibré de partage des risques et bénéfices.



L'objectif est de garantir une visibilité durable sur les coûts énergétiques de Kem One, dans un contexte de tension pour la filière chimique.



EDF affirme ainsi son engagement à accompagner les industriels avec une électricité fiable, bas carbone et compétitive.





