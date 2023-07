EDF: construit une centrale biomasse en Afrique de l'Ouest information fournie par Cercle Finance • 21/07/2023 à 17:01

(CercleFinance.com) - EDF a annoncé hier avoir posé la première pierre de la plus grande centrale biomasse d'Afrique de l'Ouest, avec ses partenaires Meridiam et SIFCA.



Située dans la commune d'Aboisso, à environ 100 km à l'Est d'Abidjan, la centrale d'une puissance de 46 MW sera alimentée à partir de résidus agricoles et répondra aux besoins en électricité de l'équivalent de 1,7 million de personnes par an.



Ce projet s'inscrit dans le cadre du Plan d'Actions National des Energies Renouvelables 2014-2030 de la Côte d'Ivoire qui a l'ambition d'atteindre 45% de son mix énergétique issus d'énergies renouvelables à l'horizon 2030.



' Véritable innovation technologique et industrielle, le projet permettra d'éviter 4,5 millions de tonnes de CO2 sur les 25 ans d'exploitation et de fiabiliser le système électrique ivoirien ', souligne EDF.



La mise en service de cette centrale est prévue fin 2025.