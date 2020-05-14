EDF-Chiffre d'affaires en baisse de 1% au T1
Reuters•14/05/2020 à 08:46
14 mai (Reuters) - ÉLECTRICITÉ DE FRANCE SA EDF.PA :
* RETRAIT DE L'ENSEMBLE DES OBJECTIFS FINANCIERS POUR 2020 ET 2021
* VENTES DU GROUPE AU T1 EUR 20,70 MDS VERSUS EUR 20,86 MDS (RETRAITÉ) IL Y A UN AN
* POSITION DE LIQUIDITÉ SOLIDE DE 28,8 MILLIARDS D'EUROS FIN MARS 2020
* RALENTISSEMENT DES PROJETS EN CONSTRUCTION DEPUIS LA MI-MARS (Y COMPRIS FLAMANVILLE 3 ET HPC)
* COVID-19: LA CRISE SANITAIRE A UN IMPACT NÉGATIF LIMITÉ À FIN MARS 2020 ESTIMÉ À - 247 MILLIONS D'EUROS EN LIEN AVEC UNE BAISSE DE LA DEMANDE EN ÉLECTRICITÉ, EN GAZ ET SUR LES SERVICES
* COVID-19: LA CRISE SANITAIRE IMPACTE LE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR UN MONTANT ESTIMÉ À - 64 MILLIONS D'EUROS CORRESPONDANT PRINCIPALEMENT À DES EFFETS PRIX
* RÉVISION DE LA PRÉVISION DE PRODUCTION NUCLÉAIRE À ENVIRON 300 TWH EN 2020 ET ENTRE 330 ET 360 TWH EN 2021 ET EN 2022 ET RETRAIT DE L'ENSEMBLE DES OBJECTIFS FINANCIERS POUR 2020 ET 2021
* RALENTISSEMENT DES PROJETS EN CONSTRUCTION DEPUIS LA MI-MARS (Y COMPRIS FLAMANVILLE 3 ET HPC)
* ADOPTION D'UN OBJECTIF DE NEUTRALITÉ CARBONE EN 2050 ET REHAUSSEMENT DE L'OBJECTIF DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DIRECTES DU GROUPE POUR 2030, PORTÉ DE 40 À 50 % PAR RAPPORT À 2017
* ADOPTION D'UN OBJECTIF DE SORTIE DE LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ À BASE DE CHARBON D'ICI 2030 TOUTES ZONES GÉOGRAPHIQUES CONFONDUES
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur EDF.PA
(Gdansk Newsroom)
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