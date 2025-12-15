EDF atteint 100% de puissance nucléaire à Flamanville 3
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 10:55
Cette montée à 100% intervient après l'autorisation délivrée par l'ASNR le 12 décembre et "permet de tester les matériels à pleine puissance, réaliser des relevés et vérifier leur bon fonctionnement", selon le groupe énergétique public.
Dans les semaines à venir et dans le cadre du programme de démarrage, la puissance du réacteur sera amenée à varier pour poursuivre les essais à différents paliers de puissance et une intervention sera réalisée sur un poste électrique interne.
