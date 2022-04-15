EDF-Aide financière aux clients augmentée à £10 mlns en Grande-Bretagne
information fournie par Reuters15/04/2022 à 08:43
15 avril (Reuters) - Electricite de France SA EDF.PA :
* EDF DOUBLE SON AIDE FINANCIÈRE AUX CLIENTS À 10 MILLIONS DE LIVRES STERLING, ALORS QUE LA CRISE FINANCIÈRE FAIT RAGE
* VA AUGMENTER SON FONDS DE SOUTIEN AUX CLIENTS POUR AIDER LES CLIENTS ENDETTÉS ET CEUX QUI ONT DES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS PLUS ÉCONOMES EN ÉNERGIE
* CETTE ANNÉE, EDF CONSACRERA 20 MILLIONS DE LIVRES STERLING SUPPLÉMENTAIRES À DES MESURES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DESTINÉES AUX MÉNAGES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
* EN 2022, EDF AUGMENTERA LE FINANCEMENT QU'ELLE APPORTE AU PROGRAMME ENERGY COMPANY OBLIGATION (ECO) À PLUS DE 100 MILLIONS DE LIVRES STERLING
* EDF DEMANDE AU GOUVERNEMENT DE DONNER LA PRIORITÉ À LA LÉGISLATION DU NOUVEAU PROGRAMME ECO4 LORS DE LA SESSION PARLEMENTAIRE POUR ÉVITER TOUT RETARD SUPPLÉMENTAIRE DANS CE PROGRAMME
Texte original : https://bit.ly/3M4kIdx Pour plus de détails, cliquez sur EDF.PA
(Rédaction de Gdansk)
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