EDF actualise à la hausse sa prévision de production nucléaire en France pour 2020

14 octobre (Reuters) - ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF.PA : * ACTUALISE À LA HAUSSE SA PRÉVISION DE PRODUCTION NUCLÉAIRE EN FRANCE POUR 2020 * PRÉVISION DE PRODUCTION NUCLÉAIRE POUR L'ANNÉE 2020 À LA FOURCHETTE 325 TWH - 335 TWH Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur EDF.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées EDF Euronext Paris +0.99%