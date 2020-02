Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF acquiert le britannique Pod Point, spécialiste de la charge pour voitures électriques Reuters • 13/02/2020 à 18:37









PARIS, 13 février (Reuters) - Electricité de France SA EDF.PA : * EDF ANNONCE L'ACQUISITION DE L'ENTREPRISE BRITANNIQUE POD POINT, L'UNE DES PREMIÈRES ENTREPRISES SPÉCIALISÉE DANS LA CHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES AU ROYAUME-UNI * "IL S'AGIT DE L'INVESTISSEMENT LE PLUS IMPORTANT DU GROUPE EDF SUR LE MARCHÉ DE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE, CONFIRMANT L'OBJECTIF DU GROUPE DE DEVENIR L'ÉNERGÉTICIEN LEADER DE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE EN FRANCE, AU ROYAUME-UNI, EN ITALIE ET EN BELGIQUE" Pour plus de détails, cliquez sur EDF.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées EDF Euronext Paris 0.00%