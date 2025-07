EDF: accord d'approvisionnement de 10 ans avec Arkema information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 17:16









(CercleFinance.com) - Arkema annonce avoir signé avec EDF un protocole d'accord fixant les principes d'un contrat d'approvisionnement en électricité d'une durée de 10 ans pour son site industriel de Jarrie (Isère), à compter du 1er janvier 2026.



Cet accord, qui sera finalisé d'ici fin septembre 2025, prévoit des mécanismes équilibrés de partage des risques et des bénéfices entre les deux groupes.



Arkema pourra également compléter son approvisionnement par des garanties d'origine nucléaire, lui assurant ainsi une électricité bas carbone. Ce contrat s'inscrit dans la stratégie d'EDF d'accompagner les industriels sur le long terme avec une énergie décarbonée et compétitive.



Cet engagement offre à Arkema une visibilité renforcée pour ses investissements et conforte ses ambitions industrielles et environnementales.





