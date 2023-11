Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF: accord avec l'État pour le prix du MWh nucléaire information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 12:59









(CercleFinance.com) - Bruno Le Maire, Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, a annoncé ce matin à l'occasion d'une conférence de presse la conclusion d'un accord avec EDF 'posant les bases de la nouvelle régulation française de l'électricité nucléaire' à partir de 2026.



L'accord en question garantira un prix du MWh d'électricité nucléaire autour de 70 euros, un niveau correspondant aux coûts de production totaux de l'électricité nucléaire en France, assure le ministre.



Bruno Le Maire a rappelé que le prix de l'électricité avait toujours été un atout de compétitivité majeur pour l'Hexagone mais que le choc inflationniste avait souligné la forte exposition du pays à la volatilité des prix du marché.



'Les deux dernières années, les prix de l'électricité ont augmenté de 80%, 90%, 100% voire 110%. Les consommateurs ne l'ont pas vu car nous avons mis en place un bouclier tarifaire qui a coûté 40 milliards d'euros. Cette mesure, nécessaire, ne pouvait pas être prolongée indéfiniment et nous devions donc trouver un autre moyen, moins coûteux, d'assurer la stabilité des prix. Et c'est ce que permet l'accord que nous avons trouvéavec EDF', a explique le ministre en substance.





Valeurs associées EDF Euronext Paris 0.00%