EDF: accord avec Apollo pour un emprunt obligataire information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 14:53









(CercleFinance.com) - EDF annonce avoir signé un accord avec Apollo pour émettre un emprunt obligataire en trois tranches de maturité maximum de douze ans chacune, emprunt d'un montant total maximum de 4,5 milliards de livres sterling par voie de placement privé non coté.



La première tranche, d'un montant nominal total de 1,5 milliard de livres sterling, sera émise ce 26 juin. Le groupe énergétique bénéficie d'une option pour émettre les deux autres tranches en 2026 et en 2027.



Cette opération permet à EDF de sécuriser une part substantielle du financement en livre sterling de ses investissements au Royaume-Uni pendant les trois années à venir, en particulier le projet Hinkley Point C.





