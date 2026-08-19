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Edesa Biotech s'effondre suite à son projet d'émission d'actions
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 22:44
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** Le cours de l'action d'Edesa Biotech EDSA.O s'effondre de 20,5 % à 4,57 dollars après la clôture, alors que la société cherche à lever des fonds ** La société biopharmaceutique canadienne lance une offre d'actions, de bons de souscription préfinancés et de bons de souscription associés; le montant de l'opération n'a pas été divulgué

** Guggenheim Securities est le seul teneur de livre

** EDSA prévoit d’utiliser le produit net de l’opération à des fins générales, notamment pour le fonds de roulement, les dépenses d’investissement, ainsi que les frais de R&D et de fabrication

** La société, spécialisée dans les traitements en dermatologie médicale et les maladies respiratoires, compte environ 9,6 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 55 millions de dollars

** Le titre a clôturé en hausse de 0,7 % à 5,75 dollars mercredi et a pratiquement quadruplé depuis le début de l’année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/08/2026 à 22:44:28.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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