Edesa Biotech s'effondre suite à son projet d'émission d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 août - ** Le cours de l'action d'Edesa Biotech EDSA.O s'effondre de 20,5 % à 4,57 dollars après la clôture, alors que la société cherche à lever des fonds ** La société biopharmaceutique canadienne lance une offre d'actions, de bons de souscription préfinancés et de bons de souscription associés; le montant de l'opération n'a pas été divulgué
** Guggenheim Securities est le seul teneur de livre
** EDSA prévoit d’utiliser le produit net de l’opération à des fins générales, notamment pour le fonds de roulement, les dépenses d’investissement, ainsi que les frais de R&D et de fabrication
** La société, spécialisée dans les traitements en dermatologie médicale et les maladies respiratoires, compte environ 9,6 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 55 millions de dollars
** Le titre a clôturé en hausse de 0,7 % à 5,75 dollars mercredi et a pratiquement quadruplé depuis le début de l’année
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