Edenred : trimestriels applaudis, repasse la barre cruciale des 24E
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 13:44

Dopé par la publication de résultats dépassant les attentes trimestrielles et l'annonce d'un partenariat stratégique avec Visa, Edenred s'envole de +15%, au-delà de 24E (ce qui efface toutes les pertes depuis le 2 septembre) et renoue avec sa MM100 (24,1E) et l'ex-plancher du 1er août ou du 19 juin dernier.

Le prochain objectif sera le comblement du 'gap' des 25,29E du 26 août.

Valeurs associées

EDENRED
24,2800 EUR Euronext Paris +16,56%
