Edenred: tout juste dans le vert sur des propos de broker

(CercleFinance.com) - Edenred parvient à se hisser tout juste dans le vert avec un gain de moins de 1%, aidé par des propos favorables de certains brokers après l'annonce, mardi, de son projet d'acquisition de Reward Gateway, qui 'coche de nombreuses cases' selon Stifel.



Ce dernier, qui reste à 'achat' sur Edenred avec un objectif de cours rehaussé de 62 à 68 euros, souligne notamment que l'opération renforce la présence du groupe sur un marché attractif par une entrée dans de nouveaux pays et le renforcement de l'offre existante.



Oddo BHF, qui reste à 'surperformance' avec un objectif de cours relevé de 64,5 à 68 euros, reconnait que le multiple d'acquisition 'peut apparaitre facialement élevé', mais met en avant des métriques financières de la cible 'très solides, sur un marché prometteur'.





Valeurs associées EDENRED Euronext Paris +0.17%