Edenred: TCG Companies passe sous les 10% des votes

(Zonebourse.com) - The Capital Group Companies a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 27 août, le seuil de 10% des droits de vote d' Edenred , au résultat d'une cession d'actions sur le marché, et détenir 10,12% du capital et 9,98% des droits de vote du groupe de solutions de paiement.





Valeurs associées EDENRED 24,5400 EUR Euronext Paris -0,89%