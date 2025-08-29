 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 725,63
-0,48%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Edenred: TCG Companies passe sous les 10% des votes
information fournie par Cercle Finance 29/08/2025 à 16:00

(Zonebourse.com) - The Capital Group Companies a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 27 août, le seuil de 10% des droits de vote d' Edenred , au résultat d'une cession d'actions sur le marché, et détenir 10,12% du capital et 9,98% des droits de vote du groupe de solutions de paiement.

Valeurs associées

EDENRED
24,5400 EUR Euronext Paris -0,89%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank