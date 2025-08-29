Edenred: TCG Companies passe sous les 10% des votes
information fournie par Cercle Finance 29/08/2025 à 16:00
Valeurs associées
|24,5400 EUR
|Euronext Paris
|-0,89%
A lire aussi
-
"Nous continuerons d'exercer la pression" pour des sanctions, y compris américaines, sur la Russie, assure le président français Emmanuel Macron à Toulon, aux côtés du chancelier allemand Merz devant la presse. SONORE
-
Fournitures scolaires : la rentrée coûte moins cher cette année, assurent les industriels du secteur
Les chiffres des industriels seront encore actualisés car ils n'incluent pas les deux premières semaines de septembre. Combien coûte réellement la rentrée des classes cette année? Les prix des fournitures scolaires ont diminué de 1,6% sur un an dans les grandes ... Lire la suite
-
La dette, un conflit de générations ? En invoquant les "jeunes" comme les principales victimes de l'endettement, à qui il a opposé le "confort" des "boomers", François Bayrou tente une nouvelle carte face à l'opinion. Une expression du Premier ministre, mardi soir ... Lire la suite
-
Des appels à faire grève et à manifester ont été lancés pour la rentrée sociale contre les projets d'économies budgétaires annoncés par l'actuel gouvernement, avec deux dates-clés: la mobilisation du 10 septembre lancée sur les réseaux sociaux pour tout bloquer ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer