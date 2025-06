Edenred: soutien au projet de réforme du titre-restaurant information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 08:18









(CercleFinance.com) - Edenred apporte son soutien au projet de réforme du titre-restaurant présenté par le gouvernement, estimant que 'les mesures proposées permettront de moderniser un dispositif reconnu par tous comme l'avantage social préféré des Français'.



'En particulier, la disposition concernant la digitalisation totale du secteur au plus tard le 1er janvier 2027 simplifiera considérablement la gestion des titres-restaurant, notamment pour les restaurateurs', souligne le groupe de solutions de paiement.



'Sa modernisation doit contribuer à renforcer le soutien à l'économie locale et à la création d'emplois, en particulier dans le secteur de la restauration, tout en tenant compte de l'évolution des modes de consommation', poursuit-il.



Pointant par ailleurs que seuls 27% des salariés français bénéficient actuellement de titres-restaurant, Edenred se dit 'persuadé que la modernisation du dispositif apportée par le texte qui sera voté permettra à davantage de salariés d'en bénéficier'.







