Edenred s'associe à Daimler Truck pour la recharge électrique
information fournie par Zonebourse 11/12/2025 à 10:59
Grâce à sa plateforme d'électromobilité Spirii, le groupe français de solutions de paiement fournira le socle logiciel de TruckCharge, le futur réseau semi-public annoncé par le constructeur de poids lourds au début de l'année 2025.
En parallèle, Edenred permet aux camions électriques Mercedes Benz d'accéder au vaste réseau public de recharge UTA Edenred via la carte de recharge Mercedes ServiceCard, qui compte environ 420 stations compatibles avec les camions et continue de s'étendre.
Actuellement disponible pour les clients de Daimler Truck basés dans 23 pays, cette offre s'étend progressivement à de nouveaux marchés, permettant aux gestionnaires de flottes électriques d'accéder à des stations publiques à des coûts maîtrisés.
