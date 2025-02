Edenred: RNPG record en 2024 information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Edenred dévoile un résultat net part du groupe (RNPG) record de 507 millions d'euros au titre de 2024, ainsi qu'un EBITDA de 1,26 milliard d'euros, en hausse de 15,7% (+19% en données comparables), soit une marge en progression de 1,3 point à 44,3%.



Le groupe de solutions de paiement affiche un revenu total de 2,86 milliards d'euros, en croissance de 12,2% (+12,4% en données comparables), dont un chiffre d'affaires opérationnel de 2,61 milliards (+11,2% en comparable).



'Ce nouvel exercice record illustre le succès de notre stratégie Beyond et la pertinence des nouvelles solutions que nous apportons à nos clients entreprises, à leurs salariés ainsi qu'à nos partenaires commerçants', commente son PDG Bertrand Dumazy.



Edenred propose un dividende de 1,21 euro par action au titre de 2024, en hausse de 10%. Il confirme par ailleurs ses objectifs 2025 d'une croissance de l'EBITDA d'au moins 10% en comparable et d'un taux de conversion FCF / EBITDA supérieur à 70%.





