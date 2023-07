EDENRED : Résultats semestriels 2023 - Grâce à la bonne exécution de son plan Beyond22-25, Edenred confirme, trimestre après trimestre, sa forte dynamique de croissance

Résultats semestriels 2023

Grâce à la bonne exécution de son plan Beyond 22-25 , Edenred confirme, trimestre après trimestre, sa forte dynamique de croissance

Edenred enregistre des résultats en forte progression par rapport au premier semestre 2022



Revenu total de 1 163 millions d’euros au premier semestre 2023, en croissance de +26,1% en données publiées (+25,5% en données comparables) Chiffre d’affaires opérationnel de 1 081 millions d’euros, en progression de 20,0% en données comparables, dont une hausse de 19,6% au deuxième trimestre Autres revenus de 82 millions d’euros, contre 31 millions d’euros au premier semestre 2022, portés par la croissance de l’activité et la hausse des taux d’intérêt

au premier semestre 2023, en croissance de +26,1% en données publiées (+25,5% en données comparables) EBITDA de 483 millions d’euros , en hausse de 32,5% en données publiées (+35,2% en données comparables) Marge d’EBITDA de 41,5%, en progression de 3,1 points à données comparables

, en hausse de 32,5% en données publiées (+35,2% en données comparables) Résultat net, part du Groupe à 202 millions d’euros , en croissance de +18,8%

à , en croissance de +18,8% Forte génération de trésorerie : marge brute d’autofinancement avant autres charges et produits (FFO) de 338 millions d’euros, en hausse de +12,9% Dette nette : 1,85 milliard d’euros à fin juin 2023 après acquisition de Reward Gateway en mai 2023 pour un montant de l’ordre de 1,3 milliard d’euros

en hausse de +12,9% Edenred a significativement renforcé son offre de solutions d’engagement des salariés avec deux acquisitions



Acquisition de Reward Gateway , plateforme en forte croissance, leader au Royaume-Uni et en Australie et également présente aux Etats-Unis ; ambition de déployer l’offre dans six nouveaux pays majeurs d’Europe continentale Acquisition de GOintegro , plateforme leader en Amérique Latine, présente dans sept pays

plateforme en forte croissance, leader au Royaume-Uni et en Australie et également présente aux Etats-Unis ; ambition de déployer l’offre dans six nouveaux pays majeurs d’Europe continentale Edenred continue d’enrichir sa proposition de valeur



Une expérience digitale améliorée pour favoriser le taux d’engagement et d’utilisation de ses solutions

De nouveaux services Beyond Food, Beyond Fuel et Beyond Payment à forte valeur ajoutée pour ses clients, partenaires marchands et utilisateurs

Un investissement continu dans l’infrastructure technologique de sa plateforme, en particulier dans le développement de connexions API 1 pour agréger et distribuer des solutions tierces En poursuivant le déploiement de son plan stratégique Beyond 22-25 , Edenred prévoit d’atteindre de nouveaux résultats record en 2023



EBITDA 2023 attendu entre 1 020 et 1 090 millions d'euros contre 836 millions d’euros en 2022



***







Bertrand Dumazy, Président-directeur général d’Edenred, a déclaré : « Edenred poursuit sa croissance au rythme élevé des précédents semestres . Grâce aux efforts et au talent de nos 12,000 collaborateurs, cette croissance s’avère toujours plus profitable tout en nous permettant de poursuivre nos investissements dans nos actifs technologiques. Nous continuons de déployer notre plan stratégique Beyond 22-25 en pénétrant davantage nos marchés, en améliorant l’expérience de nos clients , partenaires marchands et utilisateurs et en enrichissant notre offre de solutions toujours plus pertinentes.

Au cours du semestre nous avons notamment renforcé notre position de plateforme mondiale de référence pour les avantages aux salariés en faisant l’acquisition de Reward Gateway , présente au Royaume-Uni, en Australie et aux Etats-Unis et celle de GOintegro en Amérique latine. L’ acquisition de ces deux plateformes leader dans l’engagement des salariés nous permet de proposer aux directions RH une gamme encore plus complète de solutions pour renforcer l’attractivité de leurs organisations afin d’ attirer et retenir les meilleurs talents . Nous avons, de plus, l’ambition d’élargir la couverture de Reward Gateway à une sélection de pays clés en Europe continentale.

Enfin, grâce à l’agilité de notre plateforme, nous commençons à distribu er de s services tier s, tels que des solutions d’avances sur salaires, p our répondre toujours mieux aux attentes d’un monde du travail en pleine mutation.

Après ce bon premier semestre, nos perspectives pour la seconde partie de l’exercice sont tout aussi prometteuses puisque nous visons un EBITDA compris entre 1 020 et 1 090 millions d’euros pour l’ensemble de l’année. »





RÉSULTATS SEMESTRIELS 202 3

Lors de sa séance du 24 juillet 2023, le Conseil d’administration a examiné les comptes consolidés semestriels du Groupe au 30 juin 2023.

Principaux agrégats financiers :

( en millions d’euros) 1 er semestre 202 3 1 er semestre 202 2 % Variation publiée % Variation organique Chiffre d’affaires opérationnel 1 081 891 +21,3% +20,0% Autres revenus 82 31 +166,4% +185,2% Revenu total 1 163 922 +26,1% +25,5% EBITDA 483 365 +32,5% +35,2% EBIT 399 295 +35,2% +40,3% Résultat net, part du Groupe 202 170 +18,8%

Revenu total de 1 163 millions d’euros





Au premier semestre 2023, le revenu total s’élève à 1 163 millions d’euros, en hausse de +26,1% en données publiées par rapport au premier semestre 2022. Cette hausse intègre des effets de change défavorables (-2,0%) et des effets de périmètre favorables (+2,7%) liés notamment à l’acquisition de Reward Gateway, consolidée à compter de mai 2023. En données comparables, le revenu total affiche une progression de +25,5%.

Au deuxième trimestre, le revenu total est en progression de +25,5% en données publiées et +25,2% en données comparables, dans la continuité de la croissance enregistrée au premier trimestre. Les effets de périmètre sont positifs (+4,3%) sur le trimestre tandis que les effets de change sont défavorables (-4,0%).

Chiffre d’affaires opérationnel : 1 081 millions d’euros

Le chiffre d’affaires opérationnel atteint 1 081 millions d’euros sur les six premiers mois de l’année 2023, en hausse de +21,3% en données publiées. Cette hausse tient compte d’effets de change défavorables (-1,4%) et d’effets de périmètre positifs (+2,7%) principalement liés à l’acquisition de Reward Gateway. En données comparables, la croissance du chiffre d’affaires opérationnel s’établit à +20,0% par rapport au premier semestre 2022.

Le chiffre d’affaires opérationnel du deuxième trimestre s’élève à 562 millions d’euros, en croissance de +20,9% en données publiées et de +19,6% en données comparables. La forte dynamique commerciale des précédents trimestres se confirme au sein de toutes les lignes de métiers. Elle reflète à la fois la croissance des revenus générés par les clients existants et la poursuite de la pénétration des marchés auprès de nouveaux clients de toutes tailles grâce notamment à l’attractivité renforcée des solutions d’Edenred dans un contexte de pouvoir d’achat contraint, de guerre de talents et de volonté de maîtrise des coûts liés aux flottes de véhicules.

Chiffre d’affaires opérationnel par ligne de métiers

( en millions d’euros) 1 er semestre 202 3 1 er semestre 202 2 % Variation publiée % Variation organique Avantages aux salariés 662 528 +25,5% +22,8% Mobilité 282 252 +12,0% +14,9% Solutions complémentaires 137 111 +22,5% +18,0% Total 1 081 891 +21,3% +20,0%

Le chiffre d’affaires opérationnel des Avantages aux salariés, qui représente 61% du chiffre d’affaires opérationnel du Groupe, atteint 662 millions d’euros au premier semestre 2023, en progression de +22,8% en données comparables (+25,5% en données publiées) dont une croissance de +22,7% en données comparables (+27,3% en données publiées) au deuxième trimestre.

Cette forte croissance est tirée par le succès continu de l’offre digitale Ticket Restaurant ® d’Edenred, que ce soit auprès des clients grands comptes ou des PME. De plus, dans un contexte de hausse des valeurs faciales maximales décidées par les pouvoirs publics dans de nombreux pays depuis début 2022, les entreprises continuent d’augmenter progressivement les montants octroyés à leurs salariés, afin de préserver leur pouvoir d’achat. De nouvelles augmentations de valeurs faciales maximales ont en outre été décidées par les pouvoirs publics au cours du semestre, notamment en France, au Portugal et en République Tchèque.

La performance est également tirée par le succès continu des solutions Beyond Food . Au cours du semestre, Edenred a d’ailleurs encore élargi son offre de plateformes d’engagement des salariés avec les acquisitions de Reward Gateway et de GOintegro 2 . Celles-ci renforcent la position d’Edenred sur ce marché, à la fois sur le plan géographique (Royaume-Uni, Australie, Etats-Unis et Amérique latine) et en termes de services proposés. L’offre d’Edenred intègre désormais une suite unifiée de modules allant des offres de réductions aux salariés et des solutions de récompenses et de reconnaissance à des solutions de bien-être et d’animation sociale des entreprises.

Par ailleurs, le Groupe tire profit de sa plateforme digitale pour distribuer des solutions tierces, à l’image du partenariat noué en mai 2023 avec Stairwage, solution leader du versement de salaire à la demande en France.

Dans le domaine de la M obilité , qui représente 26% de l’activité du Groupe, le chiffre d’affaires opérationnel atteint 282 millions d’euros au premier semestre, en progression de +14,9% en données comparables (+12,0% en données publiées) dont une croissance de +14,2% en données comparables (+8,5% en données publiées) au deuxième trimestre.

Cette performance soutenue traduit le succès commercial de l’offre Beyond Fuel à destination des gestionnaires de flotte en Europe comme en Amérique latine grâce notamment aux solutions de gestion de la maintenance et de péage. Ces solutions innovantes qui permettent de simplifier la gestion et d’améliorer la rentabilité des flottes, à l’instar de la solution 100% digitale de UTA One Next ® , séduisent des clients de toutes tailles. En revanche, la croissance a été atténuée par la baisse du prix des carburants à la pompe à un niveau significativement inférieur à celui du deuxième trimestre 2022, en particulier au Brésil.

Le chiffre d’affaires opérationnel des Solutions complémentaires , regroupant les Services de paiement aux entreprises, les solutions de Motivation et récompenses ainsi que les Programmes sociaux publics, atteint 137 millions d’euros au premier semestre 2023 et représente 13% de l’activité du Groupe. Au premier semestre 2023, cette ligne de métier affiche une hausse de +18,0% en données comparables (+22,5% en données publiées) dont +17,3% en données comparables au deuxième trimestre (+20,0% en données publiées).

La croissance de cette ligne de métier reflète la bonne dynamique commerciale des Services de paiement aux entreprises en Amérique du Nord, portée par le gain de nouveaux contrats dans les secteurs tels que la gestion immobilière, l’énergie ou les clubs de golf. L’activité d’Edenred Pay USA (ex-Edenred CSI) bénéficie en outre de l’intégration d’IPS (société acquise en octobre 2022), qui a permis d’enrichir l’offre de paiement avec des solutions d’automatisation du traitement des factures.

La performance des Solutions complémentaires reflète également le succès des offres innovantes du Groupe, à l’image de la solution d’assurance en cas de perte d’emploi subie, lancée en janvier 2023 aux Emirats Arabes Unis au sein de la super-app C3Pay et qui bénéficie déjà à 270 000 utilisateurs.

Chiffre d’affaires opérationnel par zone géographique

( en millions d’euros) 2023 2022 % Variation publiée % Variation organique Europe 677 551 +22,9% +21,2% Amérique latine 312 270 +15,0% +14,7% Reste du monde 92 70 +33,1% +30,5% Total 1 0 81 89 1 +2 1,3 % +20,0 %

En Europe , le chiffre d’affaires opérationnel du premier semestre s’établit à 677 millions d’euros, en hausse de +21,2% en données comparables et de +22,9% en données publiées. Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires opérationnel est en hausse de +21,9% en données comparables et de +25,7% en données publiées. L’Europe représente 63% du chiffre d’affaires opérationnel du Groupe.

En France , le chiffre d’affaires opérationnel s’établit à 169 millions d’euros au premier semestre 2023, en progression de +12,0% en données comparables et de +12,8% en données publiées. Au deuxième trimestre, il enregistre une hausse de 10,5% en données comparables et de +12,0% en données publiées. Cette performance reflète notamment une croissance soutenue des solutions d’Avantages aux salariés grâce aux succès commerciaux de l’offre Ticket Restaurant ® auprès des clients grands compte et PME. Les solutions Beyond Food ont également enregistré des performances robustes, notamment la plateforme d’engagement des salariés ProwebCE.

Les solutions de Mobilité contribuent aussi à cette performance, grâce à une demande qui reste forte, notamment dans le segment des PME.

Le chiffre d’affaires opérationnel en Europe (hors France ) atteint 508 millions d’euros au premier semestre 2023, en croissance de +24,7% en données comparables et de +26,7% en données publiées. Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires opérationnel est en progression de +26,0% en données comparables (+30,5% en données publiées notamment grâce à l’impact de Reward Gateway au Royaume-Uni). L’activité d’Avantages aux salariés connait une forte dynamique dans l’ensemble de la région. La bonne traction commerciale de Ticket Restaurant ® , ainsi que l’augmentation des montants octroyés par les clients à leurs salariés dans le contexte actuel de hausse des valeurs faciales maximales, contribuent à la poursuite d’une performance robuste. La croissance soutenue des solutions Beyond F ood s’est confirmée au deuxième trimestre.

La très bonne performance de la région reflète également le succès de la stratégie Beyond Fuel alimentée notamment par le lancement du boîtier de péage unifié européen UTA One Next ® ou la demande croissante pour les services de récupération de taxes proposés par Edenred EBV Finance aux sociétés de transport européennes.

Le chiffre d’affaires opérationnel en Amérique latine atteint 312 millions d’euros, en croissance de +14,7% en données comparables (+15,0% en données publiées), dont une progression de +13,6% en données comparables et de +9,3% en données publiées au deuxième trimestre. La région représente 29% du chiffre d’affaires opérationnel du Groupe.

Au Brésil , le chiffre d’affaires opérationnel est en progression de +8,1% en données comparables au premier semestre 2023 dont 5,9% au deuxième trimestre. Cette croissance reflète une très bonne dynamique commerciale dans les Avantages aux salariés, grâce à la contribution croissante du partenariat avec Itaú Unibanco dans le segment des PME. Dans la Mobilité, la forte baisse du prix des carburants à la pompe par rapport au deuxième trimestre 2022 quand les prix étaient au plus haut de l’année attenue la bonne performance commerciale. Celle-ci est notamment portée par le succès de la stratégie Beyond Fuel qui se confirme trimestre après trimestre, grâce aux solutions de gestion de la maintenance et du péage.

L’Amérique latine hispanique a enregistré une hausse du chiffre d’affaires opérationnel de +30,1% en données comparables au premier semestre dont 31,9% au deuxième trimestre. Cette performance solide reflète à la fois la poursuite de la pénétration du segment des PME dans la Mobilité en Argentine et au Mexique et la bonne dynamique enregistrée par les Avantages aux salariés.

Dans le Reste du monde , le chiffre d’affaires opérationnel atteint 92 millions d’euros au premier semestre 2023, en croissance de +30,5% en données comparables et de +33,1% en données publiées. Cette région représente 8% du chiffre d’affaires opérationnel du Groupe. Cette forte croissance a notamment été portée par la bonne dynamique commerciale des solutions de paiement aux entreprises d’Edenred Pay USA ainsi que par le succès des solutions digitales proposées par exemple aux Émirats arabes unis ou à Taïwan.

Autres revenus : 8 2 millions d’euros

Les autres revenus atteignent 82 millions d’euros au premier semestre 2023, en hausse de +166,4% en données publiées (+185,2% en données comparables). Cette nouvelle hausse significative au cours du semestre est liée à l’impact de la croissance de l’activité sur le float 3 ainsi qu’à l’évolution favorable des taux d’intérêt dans toutes les régions où le Groupe opère. Dans la zone euro, le mouvement de hausses successives des taux d’intérêt initié en juillet 2022 s’est poursuivi au cours du premier semestre 2023, tandis que le niveau des taux d’intérêt observé en Europe hors zone euro ainsi qu’en Amérique Latine est plus élevé qu’à la même période de l’année dernière.

EBITDA : 483 millions d’euros

Sur les six premiers mois de l’année, l’EBITDA atteint 483 millions d’euros, affichant une croissance de +32,5% en données publiées et de +35,2% en données comparables.

Le taux de marge d’EBITDA ressort à 41,5%, un niveau record sur un premier semestre, s’améliorant de +3,1 points en données comparables. Cette progression témoigne de la capacité d’Edenred à tirer profit du levier opérationnel lié à son modèle de plateforme tout en maintenant un niveau d’investissement élevé dans l’innovation et la technologie. L’EBITDA a également bénéficié de la contribution des autres revenus, en forte hausse au premier semestre.

Résultat net : 202 millions d’euros

Le résultat net part du Groupe s’établit à 202 millions d’euros contre 170 millions d’euros au premier semestre 2022, en progression de +18,8%, une hausse portée principalement par la croissance de l’EBITDA.

Le résultat net prend en compte les autres charges et produits, à hauteur de -18 millions d’euros (contre -9 millions d’euros au premier semestre 2022), en augmentation essentiellement du fait des coûts d’acquisition de Reward Gateway. Il intègre aussi le résultat financier qui s’est élevé à -58 millions d’euros (contre -17 millions d’euros au premier semestre 2022), soit une augmentation de 41 millions d’euros résultant de la hausse des taux d’intérêt impactant le coût de la dette, de la charge financière liée à la dette levée pour financer l’acquisition de Reward Gateway et enfin l’impact négatif de l’hyperinflation en Argentine et en Turquie. Le résultat net prend enfin en compte une charge d’impôt de -102 millions d’euros (contre -84 millions d’euros au premier semestre 2022), ainsi que des intérêts minoritaires de -17 millions d’euros (contre -16 millions d’euros au premier semestre 2022).

Une forte génération de trésorerie

Fort de son modèle économique fortement générateur de trésorerie, Edenred a pu enregistrer une marge brute d’autofinancement avant autres charges et produits (FFO) record, atteignant 338 millions d’euros au premier semestre 2023, en hausse de +12,9% en données publiées.

Au 30 juin 2023, la dette nette d’Edenred s’établit à 1 851 millions d’euros contre 1 056 millions d’euros à fin juin 2022. Cette hausse de la dette nette est la conséquence de l’acquisition de Reward Gateway réalisée en mai 2023. Cette acquisition d’un montant de 1,15 milliard de livres sterling 4 , la plus importante jamais réalisée par le Groupe, a été financée à hauteur de 1,2 milliard d’euros par une émission obligataire en deux tranches, réalisée en juin 2023 et à hauteur de 0,1 milliard d’euros par de la trésorerie disponible. Elle intègre en outre la génération de 868 millions d’euros de free cash-flow au cours des douze derniers mois, 281 millions d’euros de retour aux actionnaires et un impact négatif de 3 millions d’euros lié à des effets de change et des éléments non récurrents.

Une situation financière solide





Edenred bénéficie ainsi d’une situation financière solide avec un niveau élevé de liquidités. En avril 2023, Standard & Poor’s a relevé la notation du Groupe à A- (Strong Investment Grade), perspective stable. Cette notation a par ailleurs été confirmée après l’acquisition de Reward Gateway annoncée en mai 2023.

Engagement ESG et p erformance extra-financière





Edenred a encore renforcé au premier semestre 2023 son engagement en matière de responsabilité sociale et environnementale en devenant supporter officiel de la TCFD ( Task Force on Climate-Related Financial Disclosures ), rejoignant ainsi les 4 000 sociétés et organisations dans le monde ayant exprimé leur soutien aux recommandations de la TCFD.

L’engagement du Groupe en matière de politique ESG a, en outre, été reconnu par de nouveaux organismes externes. Edenred a par exemple intégré l’indice Vérité40 établi par Axylia, obtenant une notation carbone A. Cette notation reflète l’engagement d’Edenred à protéger l’environnement en réduisant son impact carbone, avec l’objectif d’atteindre le net zéro carbone à horizon 2050 selon le standard SBTi 5 , mais aussi à accompagner ses clients dans la promotion d’une alimentation saine et équilibrée ainsi que dans leur transition vers une mobilité durable.

PER SPECTIVES

Dans la continuité des bonnes performances enregistrées au premier semestre, Edenred va poursuivre le déploiement de sa stratégie Beyond 22-25 en tirant pleinement parti de son modèle de plateforme digitale B2B2C.

Edenred pourra notamment capitaliser sur sa forte dynamique commerciale pour continuer à développer son offre dans des marchés qui restent largement sous-pénétrés, en particulier sur le segment des PME. En effet, dans un contexte toujours marqué par la guerre des talents, par des contraintes de pouvoir d’achat ou par la prise en compte dans la gestion de flottes de véhicules des opportunités et complexités liées à la transition énergétique, l’attractivité des solutions proposées par Edenred continuera d’être un puissant moteur de croissance.

Conformément à ses ambitions, Edenred veillera en outre à continuer d’enrichir son offre au-delà des titres-restaurant, au-delà des cartes carburant et au-delà des seules solutions de paiement. L’intégration et le développement international des plateformes d’engagement des salariés récemment acquises (Reward Gateway et GOintegro) en est une parfaite illustration. De plus, en faisant levier sur la flexibilité qu’offre son modèle de plateforme, le Groupe cherchera à créer de nouveaux partenariats pour étendre son offre en agrégeant des produits tiers sur sa plateforme, mais aussi pour faire distribuer ses propres solutions via des canaux de distribution indirecte.

Enfin, grâce à la poursuite des investissements dans ses actifs technologiques de premier plan, Edenred entend encore améliorer l’expérience utilisateurs, en développant notamment des solutions et services reposant sur la data.

En saisissant toutes ces opportunités, le Groupe continuera de générer une croissance profitable et durable. Il prévoit de générer en 2023 un EBITDA compris entre 1 020 et 1 090 millions d’euros contre 836 millions d’euros en 2022.

FAITS MARQUANTS DU DEUXIEME TRIMESTRE

Edenred étend son offre avec l’acquisition de Reward Gateway, plateforme leader dans l’engagement des salarié s

Edenred a annoncé l’acquisition de 100 % du capital de Reward Gateway, une plateforme leader dans l’engagement des salariés, avec de solides positions au Royaume-Uni et en Australie, et également présente aux États-Unis. Reward Gateway offre une suite unifiée de modules allant des offres de réductions aux salariés et des solutions de récompenses et de reconnaissance aux solutions de bien-être et à l’animation sociale des entreprises, permettant aux départements RH de proposer la meilleure combinaison d’outils d’engagement pour leurs collaborateurs.

En consolidant les positions de leader de Reward Gateway et en élargissant sa couverture géographique à une sélection de pays clés, Edenred accélère le renforcement de la proposition de valeur de son activité Avantages aux salariés, conformément à son statut de plateforme mondiale de référence pour les avantages et l’engagement des salariés.

Edenred réalise avec succès une émission obligataire en deux tranches pour un montant total de 1,2 milliard d’euros

Edenred a annoncé le succès d’une émission obligataire en deux tranches pour un montant total de 1,2 milliard d’euros. Cette émission servira à financer une part significative de l'acquisition de Reward Gateway, d'un montant de 1,15 milliard de livres sterling, qui a été entièrement payée en numéraire par Edenred.

Cette émission, sursouscrite environ 3 fois, a été placée auprès d’une base diversifiée d’investisseurs institutionnels internationaux. Le grand succès de cette émission reflète la confiance du marché dans la qualité du crédit d'Edenred.

Edenred intègre l’indice CAC 40

L’intégration d’Edenred au sein de l’indice CAC 40 reflète le parcours boursier du Groupe depuis sa création et son introduction en bourse le 2 juillet 2010. Edenred a en effet opéré une disruption profonde de son modèle économique et est devenue la plateforme au quotidien des acteurs du monde du travail, présente dans 45 pays.

Et parce qu’elle reflète à la fois le niveau de la valorisation boursière du Groupe et la liquidité de son titre, cette inclusion au CAC 40 témoigne aussi de la confiance des investisseurs dans le plan stratégique Beyond 22-25 et les perspectives de génération d’une croissance profitable et durable.

Edenred rejoint l’initiative Euronext Tech Leaders dédiée aux sociétés Tech leaders en forte croissance

L’entrée d’Edenred au sein du segment Euronext Tech Leaders marque la reconnaissance des positions de premier plan occupées par le Groupe, qui réalise 70 % de son chiffre d’affaires sur des marchés où il occupe une place de leader. Elle témoigne également du succès et de l’ampleur de son leadership technologique, avec près de 2 milliards d’euros investis dans ses actifs technologiques depuis 2016 (385 millions d’euros en 2022) et porté la part de son volume d’affaires digital à près de 95 % aujourd’hui.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2023 : le 19 octobre 2023.

Résultats annuels 2023 : le 27 février 2024

▬▬

À propos d’Edenred

Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 45 pays, 60 millions d’utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au travers de près d’1 million d'entreprises clientes.

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l’alimentation (comme les titres restaurant), à la motivation (comme les cartes cadeaux et les plateformes d’engagement des collaborateurs), à la mobilité (comme les solutions multi-énergies, de maintenance, péage, parking et mobilité), et aux paiements professionnels (comme les cartes virtuelles).

Fidèles à la raison d’être du Groupe, « Enrich connections. For good. », ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d’achat des utilisateurs. Elles renforcent l’attractivité et l’efficacité des entreprises, et vitalisent l’emploi et l’économie locale. Elles favorisent également l’accès à une nourriture plus saine, à des produits plus respectueux de l’environnement et à une mobilité plus douce.

Les 12 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus efficace, plus sûr et plus responsable.

En 2022, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d’affaires d’environ 38 milliards d’euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC 40, CAC 40 ESG, CAC Large 60, Euronext 100, Euronext Tech Leaders, FTSE4Good et MSCI Europe.

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.E., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire

▬▬

