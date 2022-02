EDENRED : Résultats annuels 2021 - Une croissance record porte les résultats à des niveaux historiques

Communiqué de presse

22 février 2022



Résultats annuels 2021

Une croissance record porte les résultats à des niveau x historique s

Résultats et croissance record en 2021



Revenu total record à 1 627 millions d’euros, en progression de +14% en données comparables (+11% en données publiées) par rapport à 2020, dans une année encore impactée par la pandémie de Covid-19 Chiffre d’affaires opérationnel également en croissance de +14% en données comparables avec une croissance organique à deux chiffres dans toutes les lignes de métiers et toutes les géographies Par rapport à 2019 (pré-Covid), chiffre d’affaires opérationnel en c roissance de +11% en données comparables

(+11% en données publiées) par rapport à 2020, dans une année encore impactée par la pandémie de Covid-19



EBITDA record à 670 millions d’euros , soit la borne supérieure de l’objectif annoncé, en hausse de +18% en données comparables (+15% en données publiées) par rapport à 2020 Progression de 1,6 point de la marge d’EBITDA , revenue à son niveau pré-Covid (41,1%)

, soit la borne supérieure de l’objectif annoncé, (+15% en données publiées) par rapport à 2020



Résultat net, part du Groupe en hausse de + 3 1 % à un plus haut historique de 313 millions d’euros



Génération de trésorerie record avec un FFO 1 de 556 millions d’euros, en hausse de + 20 % en données comparables Baisse du ratio d’endettement net à 1,2x l’EBITDA (vs. 1.9x à fin 2020), avec une dette nette de 816 millions d’euros

en données comparables



Dividende proposé de 0,90€ par action , en hausse de 20% 2







Une année riche en développements produits, technologiques et commerciaux



Développement de l’offre multi-produits dans les Avantages aux salariés avec, par exemple, le lancement de Ticket SuperFlex au Brésil

avec, par exemple, le lancement de Ticket SuperFlex au Brésil Succès de l ’offre Beyond Fuel , illustré notamment par le déploiement de solutions de gestion de la maintenance des flottes de véhicules en Amérique latine

illustré notamment par le déploiement de solutions de gestion de la maintenance des flottes de véhicules en Amérique latine Passage à des solutions 100% dématérialisées (sans carte ni papier) dans 9 pays, et lancement du paiement mobile in-app à table (via QR code)

(sans carte ni papier) dans 9 pays, et lancement du (via QR code) Connexion, via API, à près de 200 plateformes de livraison de repas dans 23 pays dans le monde

Succès commerciaux avec notamment une hausse de 20% du nombre de nouveaux contrats sur le segment PME

Forte progression des indicateurs ESG en ligne avec les objectifs de notre politique ESG 2022-2030 et émission d’une obligation convertible de 400 millions d’euros liée au développement durable



Edenred confirme pour 2022 les objectifs de son plan Next Frontier (2019-2022)



Fort de sa capacité à déployer sur sa plateforme globale de nouveaux services et de nouvaux usages et à faire croître sa base de clients, Edenred entend maintenir un niveau de croissance organique soutenu dans l’ensemble des géographies et dans chacune de ses lignes de métier.

Edenred devrait également bénéficier d’élements conjoncturels favorables tels que la hausse de l’inflation, la remontée des taux d’intérêt et la baisse du chômage.

Le Groupe confirme ainsi pour l’exercice 2022 les objectifs minimaux annuels de son plan Next Frontier (2019-2022) : croissance organique du chiffre d’affaires opérationnel supérieure à 8% ; croissance organique de l’EBITDA supérieure à 10% ; taux de conversion Free-cash-flow/EBITDA supérieur à 65% 3 .





***







Bertrand Dumazy , Président-directeur général d’Edenred, a déclaré : « Je tiens tout d’abord à remercier chaleureusement no s 10 000 collaborateurs pour leur énergie et leur engagement qui ont permis à Edenre d d’ enregistre r une performance historique en 2021 . Portés par une croissance record , le chiffre d’affaires , l’EBITDA et le résultat net atteignent d e nouveaux sommets . Ce s excellents résultats sont le fruit de la transformation menée au cours des dernières années. En investissant fortement dans ses actifs technologiques depuis 2016, Edenred a non seulement disrupté son propre modèle économique mais s’est également imposé comme le leader de l’innovation digitale des marchés sur lesquels il opère.







Edenred connecte aujourd’hui, de manière vertueuse, plus de 50 millions de salariés à 2 millions de commerçants partenaires au travers d’environ 900 000 entreprises clientes . Par exemple, avec une offre 100% digitale, flexible et omnicanale , nous donnons aux directions des ressources humaines la possibilité d’attirer les meilleurs talents et d’améliorer leur engagement en leur proposant des solutions adaptées notamment à la pérennisation du télétravail. Par ailleurs, la panoplie de services Beyond Fuel intégrés à nos solutions de mobilité professionnelle connaît un succès croissant en Europe comme en Amérique latine , où nous venons de nous renforcer sur le marché particulièrement dynamique des badges de télé péage avec l’acquisition de Greenpass .







Grâce à une génération de trésorerie record en 2021 , Edenred a renforcé son profil financier , lui permettant de proposer un dividende plus élevé qu’avant la pandémie tout en maintenant une stratégie ambitieuse en matière de M&A. Forts de cette dynamique et de nos fondamentaux solides, nous abordons l’année 2022 avec confiance et entendons continuer à générer une croissance profitable et durable, en ligne avec les objectifs financiers et extra-financiers fixés dans le cadre de notre plan stratégique Next Frontier. »

RÉSULTATS ANNUELS 202 1

Lors de sa séance du 21 février 2022, le Conseil d’administration a examiné les comptes consolidés 4 annuels du Groupe au 31 décembre 2021.

Principaux agrégats financiers 2021 :

(en millions d’euros) 20 2 1 20 20 % Variation organique % Variation publiée Chiffre d’affaires opérationnel 1 583 1 423 +13,9% +11,3% Autres revenus (A) 44 42 +12,2% +4,6% Revenu total 1 62 7 1 465 + 13,8% +11,1% EBITDA 670 580 +18,4% +15, 5 % EBIT opérationnel (B) 494 413 +22.1% +19,6% EBIT (A + B) 53 8 455 +21, 2 % +18, 2 % Résultat net, part du Groupe 31 3 238 +3 1,4 %

Revenu total record de 1 62 7 millions d’euros

En 2021, le revenu total s’élève à 1 627 millions d’euros, en hausse de +13,8% en données comparables par rapport à l’année 2020. En données publiées, la performance s’établit à +11,1%, incluant sur la période des effets de change défavorables (-2,3%) et des effets de périmètre légèrement négatifs (-0,4%).

Alors que la base de comparaison du quatrième trimestre 2020 était moins favorable que sur la première partie de l’exercice, le revenu total du quatrième trimestre 2021 atteint 466 millions d’euros, en croissance de +12,6% en données comparables et de +12,9% en données publiées, intégrant des effets de change positifs (+0,9%) et des effets de périmètre légèrement négatifs (-0,6%).

Chiffre d’affaires opérationnel : 1 583 millions d’euros

Le chiffre d’affaires opérationnel atteint 1 583 millions d’euros sur l’année 2021, en hausse de +13,9% en données comparables par rapport à 2020. Il affiche une croissance à deux chiffres dans chacune de ses activités et dans chacune de ses grandes zones géographiques, dans une année encore impactée par la pandémie de Covid-19. En données publiées, la croissance s’établit à +11,3%, intégrant des effets de change défavorables (-2,2%) et des effets de périmètre légèrement négatifs (-0,4%).

Par rapport à 2019 5 , Edenred enregistre une croissance de +10,9% en données comparables. Le Groupe atteint ainsi un niveau de chiffre d’affaires opérationnel supérieur à celui d’avant-crise malgré des effets de change défavorables, retrouvant ainsi une trajectoire de croissance solide. Cette performance reflète à la fois la forte dynamique commerciale du Groupe sur l’ensemble de ses marchés, notamment sur le segment des PME, et sa capacité à enrichir continuellement son offre et proposer à ses clients de nouvelles solutions digitales innovantes.

Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires opérationnel s’établit à 454 millions d’euros, en progression de +12,4% à données comparables par rapport à la même période en 2020 et de +12,8% en données publiées, le Groupe maintenant la forte dynamique de croissance déjà enregistrée au troisième trimestre.

Chiffre d’affaires opérationnel par ligne de métiers

(en millions d’euros) 20 2 1 20 20 % Variation organique % Variation publiée Avantages aux salariés 961 874 +12,0% +10,0% Solutions de mobilité professionnelle 414 355 +20,3% +16,5% Solutions complémentaires 208 194 +10,6% +7,6% Total 1 583 1 423 +13,9% +11,3%

(en millions d’euros) 4 ème trimestre 2021 4 ème trimestre 2020 % Variation organique % Variation publiée Avantages aux salariés 279 255 +9,5% +9,5% Solutions de mobilité professionnelle 114 94 +18,8% +21,1% Solutions complémentaires 61 53 +15,1% +13,6% Total 454 402 +12,4% +12,8%

Le chiffre d’affaires opérationnel des Avantages aux salariés, qui représente 61% du chiffre d’affaires opérationnel du Groupe, atteint 961 millions d’euros en 2021, en progression de +12,0% en données comparables par rapport à 2020. Cette croissance est soutenue par une solide performance en Europe alors que l’activité est restée affectée par la situation sanitaire en Amérique latine notamment au cours du premier semestre.

En démontrant sa capacité à élargir son offre d’avantages aux salariés pour toujours mieux accompagner ses clients, Edenred dispose d’un fort levier commercial qui lui permet de continuer à pénétrer ses marchés. Dans un monde du travail en pleine mutation, les employeurs cherchent en effet à renforcer leur attractivité et l’engagement de leurs salariés, en leur proposant des solutions multiples, digitales et flexibles qui augmentent leur pouvoir d’achat, améliorent leur bien-être et s’adaptent à leurs modes de vie et de consommation.

Véritable partenaire des équipes ressources humaines, Edenred a ainsi développé en 2021 de nouvelles solutions innovantes, comme par exemple, des plateformes dédiées à l’équipement des salariés en télétravail en France et au Mexique ou encore l’offre multi-produits d’avantages aux salariés au Brésil (Ticket Superflex). Le Groupe a en outre poursuivi le déploiement des solutions 100% dématérialisées, sans carte ni papier, permettant aux employeurs d’équiper leurs salariés de façon simple, rapide et sécurisée, que ce soit en Ticket Restaurant® (France, Espagne, Finlande, Grèce, Italie et Pologne) ou en titres cadeaux (France, Roumanie, Belgique, Taïwan).

Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires opérationnel des Avantages aux salariés atteint 279 millions d’euros, en progression de +9,5% en données comparables comparé à la même période en 2020. La croissance a été portée par une forte dynamique commerciale sur le segment des PME et par la solide performance des campagnes de cartes cadeaux de fin d’année.

Dans le domaine des Solutions de mobilité professionnelle , qui représente 26% de l’activité d’Edenred, le chiffre d’affaires opérationnel atteint 414 millions d’euros en 2021, en progression de +20,3% en données comparables par rapport à 2020.

Cette performance traduit une dynamique commerciale soutenue reposant sur la pertinence de l’offre multi-services du Groupe sur des marchés encore peu pénétrés. Partenaire privilégié des gestionnaires de flottes, Edenred leur fournit une solution digitale de gestion automatisée de l’ensemble des coûts liés aux véhicules (énergie, péage, maintenance, télématiques par exemple).

Dans le cadre de cette stratégie Beyond Fuel , Edenred a, par exemple, étendu en 2021 l’usage de son boîtier de péage unique UTA One à 5 nouveaux pays européens, ou encore lancé au Brésil une plateforme de gestion cloud du suivi des données des véhicules. Par ailleurs, le Groupe voit dans le développement du véhicule électrique ou hybride en Europe une opportunité d’accompagner ses clients dans la gestion de la complexité que représente cette transformation (ex : différents modes de recharge, au bureau, à domicile, sur la route).

Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires des Solutions de mobilité professionnelle atteint 114 millions d’euros, en croissance de +18,8% en données comparables par rapport à la même période en 2020.

Le chiffre d’affaires opérationnel des Solutions complémentaires , regroupant les Services de paiement aux entreprises, les solutions de Motivation et récompenses ainsi que les Programmes sociaux publics, représente 13% de l’activité d’Edenred. Il atteint 208 millions d’euros en 2021, en hausse de +10,6% en données comparables.

Cette croissance reflète la bonne performance des services de paiement aux entreprises en Amérique du Nord, opérés via CSI, filiale du Groupe. La solution complète de CSI de paiement des fournisseurs est désormais intégrée au logiciel comptable Sage Intacct, ce qui lui permet d’augmenter sa présence commerciale auprès des petites et moyennes entreprises. CSI s’est par ailleurs associée à plusieurs banques (telles que Citi) afin que sa solution de paiement soit couplée avec leur offre de gestion de trésorerie, un moyen pertinent de commercialiser son offre auprès de grands comptes.

Cette forte progression résulte également de la capacité d’Edenred à continuellement concevoir, enrichir et mettre en œuvre des programmes spécifiques d’argent fléché pour administrer des subventions distribuées par les pouvoirs publics ou permettre à des salariés non bancarisés de percevoir leur salaire de manière digitale. A titre d’exemple, Edenred fournit désormais aux 15 000 coursiers de la plateforme de livraison de repas Talabat aux Emirats arabes unis, grâce à son application C3, un accès à des services financiers à valeur ajoutée qui facilitent leur quotidien,

Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires des Solutions complémentaires atteint 61 millions d’euros, en croissance de +15,1% en données comparables par rapport à la même période en 2020.

Chiffre d’affaires opérationnel par zone géographique

(en millions d’euros) 20 2 1 20 20 % Variation organique % Variation publiée Europe 1 010 900 +11,7% +12,1% Amérique latine 452 406 +17,9% +11,4% Reste du monde 121 117 +16,5% +4,3% Total 1 583 1423 +13,9% +11,3%

(en millions d’euros) 4 ème trimestre 2021 4 ème trimestre 2020 % Variation organique % Variation publiée Europe 294 265 +10,4% +11,0% Amérique latine 128 108 +15,6% +18,3% Reste du monde 31 29 +19,0% +8,5% Total 454 402 +12,4% +12,8%

En Europe , le chiffre d’affaires opérationnel s’établit à 1 010 millions d’euros en 2021, en hausse de +11,7% en données comparables et de +12,1% en données publiées. L’Europe représente 64% du chiffre d’affaires opérationnel du Groupe en 2021.

Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires opérationnel atteint 294 millions d’euros, en progression de +10,4% en données comparables par rapport à la mê

En France , le chiffre d’affaires opérationnel s’établit à 286 millions d’euros, en progression de +12,8% en données comparables. Au quatrième trimestre, il enregistre une hausse de +9,7% en données comparables, portée par la poursuite d’une forte dynamique commerciale : l’offre digitale Ticket Restaurant® continue de séduire de nombreux clients sur le segment des PME et auprès de grands comptes, à l’image de BNP Paribas dans le cadre de la réorganisation des modes de travail. La performance est également tirée par le succès de la campagne de fin d’année de cartes cadeaux (Kadéos®).

Le chiffre d’affaires opérationnel en Europe (hors France) s’établit à 724 millions d’euros en 2021, en croissance de +11,3% en données comparables. Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires opérationnel est en progression de +10,7% en données comparables, l’activité Avantages aux salariés enregistrant une forte croissance, soutenue par la bonne performance de Ticket Restaurant® et le succès de solutions telles que l’Ecochèque en Belgique ou les cartes cadeaux. S’agissant des Solutions de mobilité professionnelle, la solide croissance du chiffre d’affaires opérationnel est portée par le succès continu de la stratégie Beyond Fue l .

Le chiffre d’affaires opérationnel en Amérique latine atteint 452 millions d’euros en 2021, en croissance de +17,9% en données comparables par rapport à 2020. La région représente 28% du chiffre d’affaires opérationnel du Groupe en 2021.

Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires opérationnel atteint 128 millions d’euros, affichant une progression de +15,6% en données comparables.

Au Brésil , le chiffre d’affaires opérationnel de l’année 2021 est en progression de +18,6% en données comparables par rapport à 2020. Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires opérationnel est en croissance de +14,1% en données comparables. Les solutions de mobilité professionnelle enregistrent à nouveau une solide performance, portée par le succès de l’offre Beyond Fuel dans la gestion de la maintenance et les péages. Concernant les Avantages aux salariés, le partenariat avec Itaú Unibanco a poursuivi sa montée en puissance et contribué à la croissance de l’activité au quatrième trimestre.

L’Amérique latine hispanique a enregistré une hausse du chiffre d’affaires opérationnel de +16,2% en données comparables sur la période, dont une progression de +19,0% au quatrième trimestre en données comparables. L’amélioration de la situation sanitaire au quatrième trimestre a permis une reprise progressive de l’activité au sein de la zone. Les solutions de mobilité professionnelle ont conservé un rythme de croissance élevé, tiré notamment par le succès de la stratégie Beyond Fuel avec la poursuite du déploiement des offres de solutions de péage et de gestion de la maintenance dans cette zone.

Dans le Reste du monde , le chiffre d’affaires opérationnel atteint 121 millions d’euros, en croissance de +16,5% en données comparables. Au quatrième trimestre, il est en hausse de +19,0% en données comparables. Cette solide performance reflète notamment le succès des solutions 100% dématérialisées proposées à Taïwan, offrant une expérience inédite aux marques et aux entreprises pour engager leurs consommateurs ou leurs salariés. En Amérique du Nord, les Services de paiement aux entreprises de CSI ont opéré un fort rebond par rapport à 2020, portés par son dynamisme commercial, la montée en puissance de contrats signés précédemment, et la reprise progressive des volumes de son portefeuille historique dans les médias et l’hôtellerie.

Autres revenus : 44 millions d’euros

En 2021, les autres revenus atteignent 44 millions d’euros, en hausse de +12,2% en données comparables, bénéficiant d’une légère hausse des taux d’intérêt dans certains pays non européens, notamment au Brésil. En données publiées, la hausse s’élève à +4,6%.

EBITDA record de 670 millions d’euros

L’EBITDA s’établit à un niveau record en 2021, à 670 millions d’euros. Il enregistre une forte croissance de +18,4% en données comparables et +15,5% en données publiées. Le taux de marge d’EBITDA atteint 41,1% et renoue ainsi avec le niveau d’avant-crise. Il est en progression de 1,6 point par rapport à 2020, porté par le levier opérationnel du Groupe et le rebond de l'activité.

Résultat net record de 31 3 millions d’euros

Le résultat net part du Groupe s’établit à 313 millions d’euros en 2021 contre 238 millions d’euros en 2020, en progression de +31,4%, une hausse portée principalement par la croissance de l’EBITDA.

Le résultat net intègre les autres charges et produits, à hauteur de -33 millions d’euros (contre -41 millions d’euros en 2020), le résultat financier à hauteur de -19 millions d’euros (contre -37 millions d’euros en 2020) en amélioration notamment du fait de l’appréciation de la juste valeur des investissements réalisés par Edenred dans les fonds Partech, les charges et produits d’impôt pour -151 millions d’euros (contre -124 millions d’euros en 2020), ainsi que des intérêts minoritaires de -30 millions d’euros (contre -28 millions d’euros en 2020).

Génération de trésorerie record en 2021

Le modèle économique d’Edenred, fortement générateur de trésorerie, permet d’atteindre une marge brute d’autofinancement avant autres charges et produits (FFO) de 556 millions d’euros en 2021, en hausse de 19,9% en données comparables et 17,1% en données publiées.

Le Free Cash Flow s’établit à 518 millions d’euros en 2021, porté notamment par la hausse du float 6 liée à la bonne performance du quatrième trimestre, conduisant à un taux de conversion d’EBITDA en Free Cash Flow de 77%. En excluant le paiement de l’amende de 157 millions d’euros imposée par l’Autorité de la Concurrence en France, décision contre laquelle Edenred a fait appel, le Free Cash Flow s’établit à un niveau record de 675 millions d’euros, contre 640 millions d’euros sur l’année 2020.

Une situation financière solide





Au 31 décembre 2021, la dette nette d’Edenred s’établit à 816 millions d’euros, contre 1 115 millions d’euros au 31 décembre 2020. Cette forte amélioration intègre la génération de 518 millions d’euros de Free Cash Flow, et 138 millions d’euros de retour aux actionnaires. Cette position reflète également un impact négatif de 59 millions d’euros provenant d’effets de change et d’éléments non récurrents.

Le ratio d’endettement du Groupe s’est fortement amélioré à 1,2 fois l’EBITDA en 2021, contre 1,9 fois en 2020.

Edenred bénéficie d’une situation financière robuste avec un niveau élevé de liquidités et un bilan solide. En mai 2021, Standard & Poor’s a confirmé la notation Strong Investment Grade BBB+, Perspective stable du Groupe.

Poursuite de son engagement ESG et performance extra- financière





Au cours de l’année 2021, Edenred a poursuivi la mise en œuvre de sa politique de responsabilité sociale et environnementale baptisée « Ideal », dont les volets « People, Planet, Progress » visent à améliorer la qualité de vie, préserver l’environnement, et créer de la valeur de manière éthique et responsable.

Edenred a progressé dans l’atteinte de ses objectifs à 2022 et 2030. Ainsi, sur le volet People , 34% des positions exécutives sont désormais occupées par des femmes, soit 5 points de plus que l’an passé (objectif de 40% d’ici 2030). S’agissant du volet Planet , la réduction de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre comparé à 2013 s’élève désormais à -46% (objectif de

-52% d’ici 2030). Enfin, la progression est également marquée sur le volet Progres s, avec désormais 57% des utilisateurs et marchands sensibilisés à l’alimentation équilibrée et au gaspillage alimentaire (objectif 85% en 2030).

En outre, le Groupe a placé avec succès sa première obligation convertible liée au développement durable pour un montant d’environ 400 millions d’euros. A l’occasion de ce placement, Edenred a pour la première fois publié un cadre de financement obligataire durable (Sustainability-Linked Bond Framework), revu par un tiers externe et fondé sur l’atteinte de 3 objectifs de performance durable liés à sa politique de RSE.

Lors de son Assemblée générale du 11 mai 2021, Edenred a présenté sa raison d’être, définie par ses collaborateurs et approuvée par le Conseil d’administration : « Enrich connections. For good. »

Cette raison d’être a pour vocation de guider les décisions stratégiques du Groupe et de fédérer ses équipes en donnant du sens à son organisation, en cohérence avec sa démarche de responsabilité sociale, sociétale et environnementale.

Dans le cadre de cette démarche, les plans d’attribution gratuite d’actions intègrent désormais la réalisation de ces critères à hauteur de 25 %, appréciés sur trois exercices consécutifs.





Par ses solutions vectrices de comportements plus responsables, et par ses actions, Edenred s’inscrit dans l’atteinte de 12 des 17 Objectifs du Développement Durable des Nations-Unies. En particulier, grâce à sa plateforme d’argent fléché, Edenred crée des écosystèmes vertueux contribuant ainsi à la lutte contre l’économie informelle, la fraude, l’insécurité alimentaire, les inégalités et le changement climatique.

Dividende de 0,90€ proposé au titre de 2021

Edenred propose le versement, au titre de l’exercice 2021, d’un dividende de 0,90 euro par action, en hausse de 20% par rapport à l’exercice précédent. Ce montant permet de renouer avec la trajectoire de croissance progressive 7 du dividende qui était celle du Groupe avant le début de la crise sanitaire, telle que définie dans le cadre de son plan stratégique Next Frontier 2019-2022. Il est cohérent avec le profil de croissance du Groupe, sa solide situation financière et sa forte génération de trésorerie. Ce dividende sera soumis à l’approbation des actionnaires à l’occasion de l’Assemblée générale mixte d’Edenred, qui se tiendra le 11 mai 2022. Son paiement se fera intégralement en espèces.

Calend r ier d e paiement d u dividende :

Date de détachement du dividende (ex date) : le 07 juin 2022.

Date d’arrêté des positions (record date) : le 08 juin 2022.

Date de mise en paiement du dividende : le 09 juin 2022.

PERSPECTIVES 2022

Fort de la performance record réalisée en 2021, Edenred entre dans l’année 2022 avec confiance, entendant maintenir un niveau de croissance organique soutenu dans l’ensemble des géographies où le Groupe est présent, et dans chacune de ses lignes de métier. Edenred peut notamment compter sur le dynamisme de ses équipes commerciales pour continuer à accroître la pénétration des marchés qu’il adresse. Le Groupe bénéficiera aussi de tendances structurelles porteuses telles que le développement du télétravail, l’évolution des usages vers plus de digitalisation ou la recherche de comportements plus responsables, grâce à ses capacités d’innovation produits et technologiques qui lui permettent de connecter chaque jour, de manière plus simple et efficace, 50 millions d’utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au travers de ses 900 000 clients.

Edenred devrait également bénéficier d’éléments conjoncturels favorables tels que la hausse de l’inflation, la remontée des taux d’intérêt et la baisse du chômage.

Edenred entend aussi poursuivre sa stratégie de croissance externe en consolidant les marchés à fort potentiel sur lesquels il opère, bénéficiant pour cela d’une capacité d’investissement de plus d’un milliard et demi d’euros.

Le Groupe confirme ainsi pour 2022 les objectifs annuels fixés dans le cadre de son plan stratégique Next Frontier :

croissance organique du chiffre d’affaires opérationnel supérieure à 8% ;

croissance organique de l’EBITDA supérieure à 10% ;

taux de conversion Free-cash-flow/EBITDA supérieur à 65% 8 .

GOUVERNANCE

Le Conseil d’administration a décidé de proposer à l’Assemblée générale des actionnaires le renouvellement du mandat d’administrateur de Bertrand Dumazy. Il a également décidé, en cas d’approbation du projet de résolution correspondant, de le nommer Président-directeur général à l’issue de l’Assemblée générale des actionnaires du 11 mai 2022.

FAITS MARQUANTS DU QUATRIEME TRIMESTRE

Edenred et sunday s'associent pour développer le paiement à table au restaurant en France





Le 15 décembre 2021, Edenred, leader mondial et français des solutions de paiements fléchés, a annoncé s’être associé avec sunday, le moyen de paiement au restaurant le plus rapide du monde, grâce à un simple QR code posé sur la table. Ce partenariat permet aux utilisateurs de la carte Ticket Restaurant® Edenred de régler leur addition en moins de 10 secondes à la fin de leur déjeuner, sans même attendre le serveur.

En s’associant, Edenred et sunday franchissent une nouvelle étape dans la digitalisation de la pause-déjeuner et offrent aux utilisateurs français de la carte Ticket Restaurant® Edenred une solution de paiement innovante, parfaitement adaptée aux nouveaux modes de consommation en restaurant. 9

Le Cameroun choisit les solutions digitales d’Edenred pour optimiser la gestion de son nouveau programme de subventions aux caféiculteurs et cacaoculteurs locaux

L’État du Cameroun a choisi la solution digitale Agri Edenred pour concevoir et gérer son programme de subventions aux intrants agricoles pour 600 000 caféiculteurs et cacaoculteurs locaux.

Les agriculteurs bénéficiaires seront ainsi équipés d’une carte Agri Edenred, dotée d’un QR Code individuel et chargée automatiquement, à distance, avec les subventions octroyées par le Fonds de développement des filières cacao et café. Pour les agriculteurs équipés d’un smartphone, le e-voucher pourra directement être chargeable via l’application mobile Edenred. 10





FAITS MARQUANTS POST-CLOTÛRE

Edenred renforce son offre de péage au Brésil avec l’acquisition de Greenpass

Le 22 février, Edenred a annoncé avoir acquis une participation majoritaire de 51% dans la société Greenpass, émetteur de solution digitale de péage au Brésil. Edenred renforce ainsi sa position dans cette activité ainsi que ses capacités technologiques et de vente sur un marché attractif et qui représente un potentiel significatif de cross-selling auprès de sa base client. Cette acquisition s’inscrit pleinement dans sa stratégie Beyond Fuel visant à développer de nouveaux services de mobilité professionnelle non liés à l’énergie afin d’enrichir la proposition de valeur pour les gestionnaires de flottes et d’étendre son marché adressable.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2022 : le 21 avril 2022

Assemblée Générale : le 11 mai 2022

Résultats semestriels 2022 : le 26 juillet 2022

Journée Investisseurs : le 26 octobre 2022 à Londres

▬▬

À propos d’Edenred

Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 46 pays, plus de 50 millions d’utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au travers d’environ 900 000 entreprises clientes.

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l’alimentation (comme les titres restaurant), à la motivation (comme les cartes cadeaux, plateformes d’engagement des collaborateurs), à la mobilité (comme les solutions multi-énergies, de maintenance, péage, parking et mobilité), et aux paiements professionnels (comme les cartes virtuelles).

Fidèles à la raison d’être du Groupe, « Enrich connections. For good. », ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d’achat des utilisateurs. Elles renforcent l’attractivité et l’efficacité des entreprises, et vitalisent l’emploi et l’économie locale. Elles favorisent également l’accès à une nourriture plus saine, à des produits plus respectueux de l’environnement et à une mobilité plus douce.

Les 10 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus efficace, plus sûr et plus responsable.

En 2021, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d’affaires de près de 30 milliards d’euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good et MSCI Europe.

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.E., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.

▬▬

CONTACTS

Direction de la communication







Emmanuelle Châtelain

+33 (0)1 86 67 24 36 emmanuelle.chatelain@edenred.com







Relations presse







Matthieu Santalucia

+33 (0)1 86 67 22 63

matthieu.santalucia@edenred.com Relations investisseurs







Cédric Appert

+33 (0)1 86 67 24 99

cedric.appert@edenred.com







Loïc Da Silva

+33 (0)1 86 67 20 67

loic.dasilva@edenred.com







Baptiste Fournier

+33 (0)1 86 67 20 73

baptiste.fournier@edenred.com







Relations actionnaires individuels







Elisabeth Pascal

(numéro vert gratuit) : 0 805 652 662

relations.actionnaires@edenred.com









ANNEXES

Glossaire et liste des renvois nécessaires

à la bonne compréhension des éléments financiers

a) Principales définitions





Données comparables, effet de périmètre et effet de change





La croissance organique correspond à la croissance comparable, c’est-à-dire à périmètre et change constants. Cet indicateur reflète la performance commerciale du Groupe.

La variation d’activité (ou croissance organique) représente la variation entre les montants de la période en cours et de la période comparative, retraitée des effets de change ainsi que des effets de cessions et/ou acquisitions.

En cas d’acquisition, l’impact de l’acquisition est neutralisé du montant publié de la période en cours. En cas de cession, l’impact de la cession est neutralisé du montant publié de la période comparative. La somme de ces deux montants correspond à l’effet de périmètre.

La variation d’activité ainsi calculée est convertie au taux de change de la période comparative et divisée par le montant retraité de la période comparative.

La différence entre le montant de la période publiée converti au taux de change de la période publiée et le montant de la période publiée converti au taux de change de la période comparative correspond à l’effet de change.

Volume d’affaires





Le volume d’affaires est constitué du montant total du volume d’émission lié aux Avantages aux salariés, aux solutions de Motivation et récompenses, aux Programmes sociaux publics, et aux Services de Paiements inter-entreprises, et du volume de transactions lié aux Solutions de mobilité professionnelle et autres solutions.

Volume d’émission





Le volume d’émission est constitué du montant total des fonds préchargés sur l’ensemble des solutions de paiement émises par Edenred auprès de ses entreprises ou collectivités clientes.

Volume de transactions





Le volume de transactions représente la valeur totale des transactions réalisées par des moyens de paiement, au moment de la transaction.

b) Indicateurs non-normés issus du rapport financier annuel au 3 1 décembre 202 1





Les indicateurs non-normés ci-dessous sont présentés et rapprochés de la comptabilité, dans le rapport financier annuel.

Nom de l'indicateur Référence du renvoi aux comptes consolidés Edenred au 31 décembre 202 1 Chiffre d'affaires opérationnel



Le chiffre d’affaires opérationnel correspond : au chiffre d’affaires opérationnel généré par l’activité de titres de services dont la gestion est assurée par Edenred

au chiffre d’affaires généré par des activités à valeur ajoutée telles que les programmes de motivation, des services à la personne, des prestations liées à de l’événementiel. Ce chiffre d’affaires correspond au montant de la prestation facturée à l’entreprise client et est comptabilisé à la date de livraison des solutions. Autres revenus



Les autres revenus correspondent aux revenus générés par le placement des fonds structurellement mis à la disposition d’Edenred entre :



la date d’émission et la date de remboursement pour les titres de service prépayés

et la date de chargement et la date d’utilisation des crédits pour les cartes prépayées. Les autres revenus cumulés avec le chiffre d’affaires opérationnel, forment le revenu total du Groupe. EBITDA



Cet agrégat est égal à l’excédent brut d’exploitation qui correspond au revenu total (chiffre d’affaires opérationnel et autres revenus) diminué des charges d’exploitation (hors amortissements et provisions). EBIT opérationnel



Cet agrégat correspond à l’EBIT retraité des autres revenus.







Au 31 décembre 2021, conformément aux comptes consolidés, il s'élève à 494 millions d'euros, correspondant à :

+538 millions d'euros d’EBIT

- 44 millions d'euros d’autres revenus



EBIT



Cet agrégat est le « Résultat d’exploitation avant autres charges et produits », qui correspond au revenu total (chiffre d’affaires opérationnel et autres revenus), diminué des charges d'exploitation, amortissements (essentiellement actifs incorporels cré







L'EBIT exclut la quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et exclut également les autres charges et produits enregistrés au sein du « Résultat d'exploitation y compris résultat des sociétés mises en équivalence ». Autres charges et produits Cf. Note 10.1 des comptes consolidés Marge Brute d'autofinancement avant autres charges et produits (FFO) Cf. Tableau des flux de trésorerie consolidés (Partie 1.4)

c) Agrégats non-normés non issus du rapport financier semestriel au 3 1 décembre 202 1





Nom de l'agrégat Définitions et rapprochements des comptes consolidés Edenred au 3 1 décembre 202 1 Free Cash Flow Le Free Cash Flow correspond aux flux de trésorerie générés par l’activité opérationnelle diminués des investissements en immobilisations incorporelles et corporelles.

Chiffre d'affaires opérationnel

T1 T2 T3 T4 FY



En millions d'euros



2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 Europe 237 228 238 183 241 224 294 265 1 010 900 France 69 70 66 41 65 64 86 78 286 253 Europe hors France 168 158 172 142 176 160 208 1 87 724 647 Amérique latine 97 121 107 82 120 95 128 108 452 406 Reste du monde 29 34 28 27 33 27 31 29 121 117 Total 363 383 373 292 393 346 454 402 1 583 1 423 T1 T2 T3 T4 FY



En %



Variation publiée Variation organique Variation publiée Variation organique Variation publiée Variation organique Variation publiée Variation organique Variation publiée Variation organique Europe +4,2% +4,2% +29,3% +28,7% +7,5% +7,0% +11,0% +10,4% +12,1% +11,7% France -1,4% -1,4% +59,6% +59,6% +2,1% +2,1% +9,7% +9,7% +12,8% +12,8% Europe hors France +6,7% +6,6% +20,6% +19,9% +9,7% +9,0% +11,5% +10,7% +11,9% +11,3% Amérique latine -20,1% +3,4% +31,9% +37,8% +26,2% +22,0% +18,3% +15,6% +11,4% +17,9% Reste du monde -13,4% +0,8% +6,3% +22,1% +19,7% +27,6% +8,5% +19,0% +4,3% +16,5% Total -5,1% +3,6% +27,9% +30,6% +13,6% +12,7% +12,8% +12,4% +11,3% +13,9%

Autres revenus

T1 T2 T3 T4 FY



En millions d'euros



2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 Europe 3 4 3 4 3 4 5 3 14 15 France 1 2 1 1 1 2 3 1 6 6 Europe hors France 2 2 2 3 2 2 2 2 8 9 Amérique latine 6 7 6 4 6 6 7 6 25 23 Reste du monde 1 1 1 1 1 1 2 1 5 4 Total 10 12 10 9 11 11 13 10 44 42 T1 T2 T3 T4 FY



En %



Variation publiée Variation organique Variation publiée Variation organique Variation publiée Variation organique Variation publiée Variation organique Variation publiée Variation organique Europe -18,2% -17,6% -8,2% -8,8% -8,6% -9,6% +1,4% +0,2% -8,5% -9,1% France -10,7% -10,7% -6,8% -6,8% -7,3% -7,3% +0,2% +0,2% -6,2% -6,2% Europe hors France -22,9% -22,0% -9,2% -10,2% -9,4% -11,2% +2,1% +0,2% -10,1% -11,0% Amérique latine -14,9% +9,5% +8,6% +12,7% +8,4% +6,3% +34,2% +31,6% +7,9% +14,6% Reste du monde +19,0% +70,5% +80,0% +155,9% +87,5% +119,5% -10,2% +21,8% +36,7% +83,4% Total -12,8% +6,0% +7,9% +15,9% +8,2% +9,0% +17,4% +19,0% +4,6% +12,2%

Revenu total

T1 T2 T3 T4 FY



En millions d'euros



2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 Europe 240 232 241 187 244 228 299 268 1 024 915 France 70 72 67 42 67 66 88 79 292 259 Europe hors France 170 160 174 145 178 162 210 189 732 656 Amérique latine 103 128 113 86 126 101 135 114 477 429 Reste du monde 30 35 30 28 34 28 32 30 126 121 Total 373 395 384 301 405 357 465 412 1 627 1 465 T1 T2 T3 T4 FY



En %



Variation publiée Variation organique Variation publiée Variation organique Variation publiée Variation organique Variation publiée Variation organique Variation publiée Variation organique Europe +3,8% +3,8% +28,6% +28,0% +7,3% +6,8% +10,8% +10,2% +11,8% +11,4% France -1,6% -1,6% +57,2% +57,2% +1,9% +1,9% +9,5% +9,5% +12,3% +12,3% Europe hors France +6,2% +6,2% +20,1% +19,4% +9,5% +8,7% +11,4% +10,5% +11,6% +11,0% Amérique latine -19,8% +3,7% +30,5% +36,3% +25,1% +21,0% +19,1% +16,3% +11,2% +17,7% Reste du monde -12,3% +3,1% +8,3% +25,8% +21,5% +30,1% +7,8% +19,1% +5,3% +18,6% Total -5,3% +3,7% +27,3% +30,2% +13,4% +12,6% +12,9% +12,6% +11,1% +13,8%

EBITDA et EBIT

En millions d'euros







202 1







2 0 20







Variation publiée %







Variation organique %







Europe 426 375 +13,7% +13,2% France 107 87 +23,6% +23,6% Europe hors France 319 288 +10,7% +10,0% Amérique latine 209 191 +9,6% +16,5% Reste du monde 33 27 +19,6% +44,7% Autres 2 (13) +112,7% +101,2% EBITDA 670 580 +1 5,5 % + 18,4 %

En millions d'euros







2021







2020







Variation publiée %







Variation organique %







Europe 354 308 +14,9% +14,4% France 85 66 +28,6% +28,6% Europe hors France 269 242 +11,2% +10,6% Amérique latine 174 158 +9,6% +16,7% Reste du monde 18 11 +66,0% +115,7% Autres (8) (22) +67,8% +60,9% EBIT 538 455 +18,2% +21, 2 %

Bilan simplifié

En millions d'euros Déc. 2021



Déc. 2020



En millions d'euros Déc. 2021



Déc. 2020



ACTIF PASSIF Goodwill 1 506 1 457 Capitaux propres et intérêts ne conférant pas le contrôle (869) (1 134) Immobilisations incorporelles 677 655 Immobilisations corporelles 156 148 Dettes financières et autres passifs financiers 3 538 3 391 Participation dans les sociétés mises en équivalence 67 64 Provisions et impôts différés passifs 185 178 Autres actifs financiers non courants 178 181 Float 1 322 1 170 Fonds à rembourser (Float) 5 258 4 874 BFR hors float 1 267 899 BFR hors float 2 211 2 119 Fonds réservés 2 428 2 578 Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres placements de trésorerie 2 722 2 276 TOTAL ACTIF 10 323 9 428 TOTAL PASSIF 10 323 9 428 Déc. 2021 Déc. 2020 BFR 4 88 0 4 924 Dont float 3 9 36 3 704

Tableau de passage du résultat net, part du Group e au Free Cash Flow

En millions d'euros 2021 2020 Résultat net, part du Groupe 31 3 238 Part des intérêts ne conférant pas le contrôle 30 28 Dividendes reçus des sociétés consolidées par mise en équivalence 14 16 Différence entre impôt décaissé et charge d'impôt 16 (2) Impact non cash charges et produits 183 195 = Marge Brute d'Autofinancement avant autres charges et produits (FFO) 556 475 Diminution (Augmentation) du Besoin en Fonds de Roulement 11 (145) 1 039 Diminution (Augmentation) courante des Fonds réservés 221 (770) = Flux de trésorerie des activités opérationnelles 63 2 744 Décaissements liés aux investissements récurrents (114) (104) = Flux de trésorerie (FCF) 11 51 8 640

1 Marge brute d’autofinancement avant autres charges et produits

2 Proposé à l’Assemblée générale prévue le 11 mai 2022

3 A réglementation et méthodologies constantes

4 Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées et le rapport de certification sera émis après finalisation de la vérification du rapport de gestion et des diligences relatives au format électronique ESEF des comptes 2021.

5 Les comparaisons à 2019 en données comparables correspondent à la somme en euros des croissances en données comparables sur la période en 2020 et 2021.

6 Le float correspond à une partie du besoin en fonds de roulement d’exploitation relative au pré-chargement de fonds par les entreprises clientes.

7 0,85 € au titre de 2017 et 0,86 € au titre de 2018, puis, conséquence de la crise sanitaire : 0,70 € au titre de 2019 et 0,75 € au titre de 2020

8 A réglementations et méthodologies constantes.

9 Communiqué de presse du 15 décembre 2021

10 Communiqué de presse du 21 décembre 2021

11 Incluant le paiement de l’amende de l’Autorité de la concurrence pour un montant de 157 millions d’euros

Pièce jointe