Edenred, Renault, Thales...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Abivax

Abivax a dévoilé des résultats positifs pour deux essais de phase 3 évaluant Obefazimod dans le traitement de la rectocolite hémorragique modérément à sévèrement active. La dose de 50mg d'Obefazimod administrée une fois par jour a entraîné un taux très significatif de rémission clinique de 16,4 % pour les deux études regroupées, corrigé de l'effet placebo à la semaine 8 dans les deux essais. Tous les principaux critères d'évaluation secondaires ont également été atteints, et le produit a montré un profil de tolérance favorable.

Alstom

Au premier trimestre de son exercice 2025-2026, le chiffre d'affaires d'Alstom s'est élevé à 4,514 milliards d'euros, soit une progression de 2,8 %, en raison d'effets de change négatifs, notamment la hausse de l'euro face aux autres devises. En organique, la progression a atteint 7,2 %. Parallèlement, les commandes reçues ont bondi de 11,8 %, à 4,075 milliards d'euros. Le spécialiste des solutions de mobilités durables confirme l'ensemble de ses objectifs.

Aubay

Le spécialiste des services numériques rendra compte de son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Bilendi

Le spécialiste des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché dévoilera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Carmila

La foncière commerciale communiquera ses résultats du premier semestre.

Dassault Aviation

Au premier semestre 2025, le résultat opérationnel de Dassault Aviation a progressé de 6% par rapport au premier semestre 2024 pour s'établir à 180 millions d'euros. Le résultat net sur les six premiers mois de 2025 est de 386 millions d'euros, en baisse de 56 millions d'euros par rapport au premier semestre 2024. Ce résultat net comprend la surtaxe d'impôts en France de 67 millions d'euros. Le chiffre d'affaires sur ce semestre s'élève à 2,8 milliards d'euros, en hausse de 12% par rapport au premier semestre 2024.

Delta Plus Group

Au deuxième trimestre, Delta Plus Group a vu son chiffre d'affaires reculer de 1,4 %, à 93,2 millions d'euros, soit une amélioration par rapport aux trois premiers mois de l'année où les revenus s'étaient affaissés de 2,4 %. Sur l'ensemble du premier semestre, les ventes sont en repli de 1,9 %, à 187,8 millions d'euros. Le spécialiste des équipements de protection individuelle pour le monde du travail explique cette contre-performance par un environnement macro-économique et géopolitique mondial toujours instable, des marchés perturbés et un effet de change défavorable.

Edenred

Edenred a confirmé ses objectifs annuels après avoir publié des résultats globalement conformes aux attentes au premier semestre. Le bénéfice net d'Edenred s'est établi à 235 millions d'euros au premier semestre, soit le même niveau qu'un an plus tôt. Le bénéfice ajusté, qui exclut certains éléments non récurrents, s'est inscrit à 279 millions d'euros, contre 268 millions d'euros au premier semestre 2024. L'Ebitda a quant à lui progressé de 9,6%, à 654 millions d'euros (contre 636 millions d'euros de consensus), faisant ressortir une marge d'Ebitda de 45,1%, en hausse de 2,3 points.

Eurofins Scientific

Eurofins Scientific a confirmé ses objectifs financiers pour 2025 et 2027 après avoir fait état d'une hausse de 7% de son Ebitda au premier semestre, à 810 millions d'euros. La marge d'Ebitda ajusté a progressé à 22,4%, contre 22,1% un an auparavant. Le bénéfice net a crû de 12,3%, à 247 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de 3,61 milliards d'euros ressort en hausse de 5,7%, atteignant un niveau record pour un semestre, a souligné dans un communiqué la société, qui propose des services de tests en laboratoire pour des secteurs tels que la pharmacie, l'alimentation et la cosmétique.

Exail Technologies

L'entreprise de défense de haute technologie présentera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Exel Industries

Exel Industries a déclaré un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2024–2025 en retrait de 10,9 %, à 281,1 millions d'euros, "en raison principalement de la baisse des volumes dans la Pulvérisation agricole et d'un impact de change de 6,3 millions d'euros lié à la forte dépréciation du dollar sur la période". Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'inscrit en recul de 10,4% à 725,5 millions d'euros.

Fnac-Darty

Le distributeur livrera ses résultats du premier semestre.

GL events

Le groupe intégré des métiers de l'évènement diffusera ses résultats du premier semestre.

Groupe Crit

Le spécialiste du travail temporaire et de l'assistance aéroportuaire en France et à l'international annoncera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Herige

Herige a dévoilé un chiffre d'affaires au deuxième trimestre en retrait de 5,6% à 101,3 millions d'euros "dans un environnement de marché toujours difficile". Sur l'ensemble du premier semestre 2025, le chiffre d'affaires du spécialiste des matériaux de construction s'élève à 198,9 millions d'euros, en retrait de 7,1%. Dans un marché qui peine à amorcer une reprise claire et rapide, le groupe "reste mobilisé pour consolider ses fondamentaux et créer les conditions nécessaires afin de bénéficier pleinement du rebond à venir du secteur".

Icade

Le groupe immobilier signalera ses résultats du premier semestre.

ID Logistics

L'entreprise dédiée à la logistique contractuelle publiera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Ipsos

La société spécialisée dans les études de marché dévoilera ses résultats du premier semestre.

Lacroix

Le spécialiste des équipements et des technologies connectés précisera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Lhyfe

Lhyfe, spécialiste de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour la décarbonation de la mobilité et de l'industrie, annonce avoir clôturé avec succès sa première campagne de financement citoyen lancée en mai sur la plateforme Lita. Près de 1 200 personnes ont participé à cette campagne de financement, investissant des montants allant de 300 à 75 000 euros, pour un total de 2,5 millions d'euros sous forme d'obligations.

Renault

Sur les six premiers mois de l'année, Renault Group a enregistré une hausse de ses ventes globales de 1,3 %, pour un total de 1 169 773 véhicules vendus. À l'international (hors Europe), la marque Renault a connu une croissance de 16,3 % grâce au succès commercial des premiers modèles de l'International Game Plan. En Europe, lorsque le marché des véhicules particuliers s'est affaissé de 1 %, les ventes de Renault Group ont augmenté de 5,4 %, soit 708 106 véhicules immatriculés. Les deux voitures les plus vendues du groupe en Europe sont la Dacia Sandero et la Clio.

Riber

Riber a dévoilé son chiffre d'affaires du premier semestre 2025, ressortant en repli de 22%, à 10,7 millions d'euros, au 30 juin. L'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs rappelle que son chiffre d'affaires "est structurellement plus faible au premier semestre, en raison d'un profil d'activité saisonnier". Les revenus sont réparties entre l'Europe (15 %), l'Asie (70 %) et l'Amérique du Nord (13 %). Le carnet de commandes s'inscrit en retrait de 23% sur la période, à 27,7 millions d'euros.

Roche Bobois

Roche Bobois a fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 1,1% à 206 millions d'euros au premier semestre 2025. Le spécialiste de l'ameublement haut de gamme, compte tenu de l'évolution défavorable de la parité euro-dollar et dans un contexte d'incertitudes lié aux droits de douane aux Etats-Unis, ajuste par prudence ses objectifs 2025 et vise désormais un chiffre d'affaires annuel stable et un Ebitda stable voire en léger repli par rapport à 2024.

Seb

Le spécialiste du petit électroménager communiquera ses résultats du premier semestre.

Soitec

Soitec a généré un chiffre d'affaires de 92 millions d'euros au premier trimestre, en baisse organique de 16%. " Comme attendu ", explique le spécialiste des matériaux semi-conducteurs, cette baisse " reflète la poursuite de l'ajustement des stocks de RF-SOI chez les clients, la faiblesse du marché automobile et l'impact de l'arrêt programmé de la première génération d'Imager-SOI, partiellement compensés par une forte dynamique des ventes de Photonics-SOI ". Il a chuté de 24% en données publiées. Soitec anticipait une baisse de 20% à périmètre et taux de change constants.

Solutions30

Le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies présentera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Thales

Thales a dévoilé des résultats semestriels encourageants. Sur les six premiers mois de l'année, son carnet de commandes a augmenté de 7 %, tandis que les prises de commandes ont reculé de 4 %, en raison d'un effet de base défavorable. Le chiffre d'affaires a quant à lui progressé de 8,1 %, 10,265 milliards d'euros, grâce aux bonnes performances des activités Avionique et Défense. L'Ebit ajusté a connu une croissance de 13,9 %, à 1,248 milliard d'euros.

TotalEnergies

TotalEnergies et le groupe CMA CGM, spécialiste des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques, ont conclu un accord pour créer une coentreprise logistique à parts égales visant à développer et exploiter une solution de soutage de GNL dans le port de Rotterdam, aux Pays-Bas. Ce partenariat stratégique reflète l'ambition commune des deux compagnies françaises de contribuer, ensemble, à l'accélération de la transition énergétique dans le secteur maritime.

Ubisoft

Ubisoft a confirmé ses objectifs annuels à l'occasion de la publication des revenus du premier trimestre. Sur l'exercice 2025-26, l'éditeur de jeux vidéo vise un net bookings stable - l'équivalent du chiffre d'affaires - (1,846 milliard d'euros), ainsi qu'un résultat opérationnel ajusté proche de l'équilibre et un free cash-flow négatif. Suite à la clôture de la transaction avec Tencent, le groupe prévoit de maintenir une position de dette nette non-IFRS consolidée autour de zéro. Le net bookings du deuxième trimestre 2025-26 est attendu aux alentours de 450 millions d'euros.

Vivendi

Le groupe de communication alertera sur ses résultats du premier semestre.

Voltalia

Le spécialiste des énergies renouvelables dévoilera son chiffre d'affaires du premier semestre.