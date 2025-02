Edenred : rechute sous 31E information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 18:05









(CercleFinance.com) - Une semaine après avoir plafonné sous 33,5E, Edenred rechute sous 31E et efface tous ses gains depuis le 14 janvier.

Le titre termine sous le support oblique court terme des 31,2E et les prochains points d'appui se situent à 30,4E et 29,60E (niveaux traversés par l'oblique court terme).





