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Edenred, Quadient, Trigano, Spie, Vinci... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
information fournie par AOF 26/03/2026 à 09:03

(AOF) - Amoéba

Amoéba a annoncé le renforcement de sa structure financière via le lancement d'une augmentation de capital par l'émission d'actions ordinaires nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription. La société a reçu un engagement de souscription pour un total de 4 millions d'euros de la part de Vatel Capital. Le prix de souscription par action est de 0,75 euro, soit une décote de près de 20% par rapport à la moyenne des cours de l'action de la société pondérée par les volumes des cinq dernières séances.

Edenred

L'Autorité italienne de la concurrence (AGCM) a ouvert une enquête visant Edenred Italia et sa maison mère Edenred SE pour un possible abus de position dominante sur le marché des titres-restaurant, a-t-elle annoncé ce matin. Le régulateur s'inquiète notamment d'une stratégie mise en place après l'instauration d'un plafond légal sur les frais de remboursement. L' AGCM soupçonne qu'Edenred aurait alors modifié unilatéralement les conditions d'acceptation des titres électroniques, en supprimant l'intégration directe avec les systèmes de caisse des grandes enseignes au profit de solutions d'interconnexion tierces, plus coûteuses. Le groupe aurait aussi imposé des conditions moins favorables, comme des délais de remboursement allongés.

HighCo

HighCo affiche en 2025 une marge brute de 66,65 millions d'euros, soit une hausse de 9,2% à données publiées, incluant Sogec et BudgetBox. Le résultat des activités Ordinaires (RAO) ajusté s'élève à 8,04 MEUR, en progression de 6,5%. Le résultat net part du Groupe (RNPG) ajusté atteint les 6,4 MEUR, en hausse de 20,3%. Le bénéfice net par action ajusté de 0,33 EUR est en augmentation de 20,8%. En revanche, la marge opérationnelle ajustée est en retrait de 30 points de base à de 12,1%.

Hoffmann Green Cement

Le chiffre d'affaires 2025 de Hoffmann Green s'établit à 16,8 millions d'euros, en hausse de 27,3% sur un an. Cette forte progression est soutenue par une hausse de 212% du chiffre d'affaires liée à l'accélération des volumes commercialisés ainsi que l'extension du contrat de licences aux Etats-Unis ayant entraîné la levée d'option relative à un droit d'entrée additionnel de 10 MEUR. Sur cet exercice 2025, le résultat opérationnel Courant s'établit à -13,2 MEUR, contre -4,9 MEUR l'exercice précédent. Le groupe spécialisé dans la production et la commercialisation de ciment décarboné affiche une perte nette 2025 à 14,8 MEUR contre 5 MEUR un an plus tôt.

Innate Pharma

Innate Pharma publie une perte nette de 49,2 MEUR au titre de 2025, à comparer à une perte nette de 49,5 MEUR l'année précédente, ainsi qu'une perte opérationnelle passée de 51,6 à 54 MEUR entre ces deux exercices. La société de biotechnologies a vu ses charges opérationnelles diminuer de 12,1% à 63 MEUR, grâce à une baisse de ses dépenses de recherche et développement, alors que ses frais généraux sont restés à peu près stables.

JCDecaux

JCDecaux annonce que sa filiale Wall GmbH s'est vu attribuer le contrat exclusif portant sur le mobilier urbain publicitaire analogique et digital de Rostock, la plus grande ville du Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, avec 175 000 habitants. Dans le cadre de ce nouveau contrat remporté après un appel d'offre, et qui poursuit un partenariat initié il y a 35 ans, le groupe de communication extérieur rénovera les abribus existants et digitalisera les emplacements stratégiques de la ville.

LNA Santé

LNA Santé a dévoilé un chiffre d'affaires de 912,67 millions d'euros, en progression de 13,1%, sur l'ensemble de l'année dernière. De son côté, l'Ebitda a augmenté de 5,6%, à 162,29 millions d'euros et le résultat opérationnel s'est apprécié de 10,1%, à 68,74 millions d'euros. Enfin, le bénéfice net part du groupe a connu une progression de 10,7%, à 24,14 millions d'euros. Le spécialiste de la prise en charge de personnes fragilisées a dévoilé ses objectifs 2026 : un chiffre d'affaires Exploitation d'environ 925 millions d'euros, en croissance organique de 5%, une marge d'Ebitda de 10 à 10,5%, un résultat opérationnel et un bénéfice net en progression, ainsi qu'un cash-flow supérieur à 50 millions d'euros.

Peugeot Invest

Peugeot Invest dévoile un Actif net réévalué de 169,2 EUR par action au 31 décembre 2025, soit une performance, dividende attaché, de -5,6%, malgré un résultat net part du groupe de 223,5 MEUR en 2025, en croissance de 52,8% par rapport à 2024. Concernant l'ANR, la contribution positive des Investissements ( 14,1% à taux de change constant) a été absorbée par un effet de change négatif, lié aux actifs libellés en devise et par la baisse de la valorisation des actifs automobiles, regroupés dans Peugeot 1810.

Quadient

La plateforme mondiale d'automatisation au service de connexions professionnelles sécurisées et durables a dévoilé des revenus annuels 2025 en repli de 5,2%, à 1,036 milliard d'euros. Dans le détail, l'activité Digital a généré une croissance organique de 8%, ou de 5,5% en données publiées. Toujours sur l'ensemble de l'exercice 2025, l'Ebitda s'est affaissée de 7,2%, à 230 MEUR, la marge brute a reculé de 5,7%, à 771 MEUR, tandis que le résultat opérationnel est passé de 123 MEUR, à -8 MEUR. Ce dernier a été pénalisé par une dépréciation de 124 MEUR comptabilisée sur le goodwill de l'activité Mail au cours de l'exercice 2025, à la suite d'une révision des hypothèses à moyen terme concernant cette activité.

Reworld Media

Reworld Media publie un résultat net de 19,9 MEUR au titre de 2025, en recul de 20,6% du fait d'une provision exceptionnelle relative au bail de Bagneux, mais un EBITDA en progression de 3% à 55,4 MEUR, soit une marge améliorée de 0,4 point à 10,5%. "Cette performance opérationnelle reflète la maîtrise d'un modèle qui évolue vers de nouveaux équilibres entre deux piliers d'activité BtoB / BtoC", explique le groupe dont l'EBITDA a augmenté de 10,7% à 38,8 MEUR dans le BtoB et reculé de 11,3% à 16,6 MEUR dans le BtoC.

Roche Bobois

Roche Bobois publie un résultat net de 10,2 millions d'euros au titre de 2025, contre 15,8 MEUR l'année précédente, ainsi qu'un EBITDA courant de 71,2 MEUR (-2,8% à changes constants), dans la fourchette attendue entre 70 et 72 MEUR. La marge d'EBITDA de la chaîne d'ameublement (qui exploite l'enseigne éponyme et Cuir Center) s'est ainsi tassée de 0,3 point à 17,7%, pour un chiffre d'affaires de 402,5 MEUR (-2,8% à changes courants et -1,3% à changes constants). Dans un marché peu dynamique pour l'ameublement haut de gamme, le groupe de distribution affirme avoir fait preuve d'une bonne résistance tout au long de cet exercice, étant resté agile sur ses charges opérationnelles.

Spie

Spie annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de SGS Industrial Services Group. Cette acquisition permet au groupe d'élargir sa gamme de services industriels en Allemagne. Basée à Dorf an der Pram, en Haute-Autriche, et opérant principalement en Allemagne, SGS Industrial Services emploie environ 800 collaborateurs. Spie renforce ainsi sa position notamment dans l'installation électrique et mécanique d'infrastructures énergétiques et d'installations industrielles.

Thales

Thales annonce lancer Expeditionary PathMaster, une solution qui permet aux forces navales de mener une mission de lutte contre les mines complète partout dans le monde, disponible et prête à l'usage dès à présent. Basée sur un centre d'opérations expéditionnaire (e-POC) innovant, Expeditionary PathMaster permet d'intégrer au sein d'une capacité de lutte contre les mines hybride des plateformes conventionnelles et dronisées, y compris venant de fournisseurs tiers.

Trigano

Le groupe poursuit sa dynamique commerciale au premier semestre et estime qu'à court terme, la situation politique internationale ne devrait pas avoir d'impact significatif sur ses marchés. Le spécialiste des camping-cars ajoute que ses carnets de commandes permettent de saturer les capacités de production jusqu'à la fin de la saison. Trigano a enregistré un chiffre d'affaires de 1,78 milliard d'euros au titre du premier semestre 2025/2026, en progression de 6,2% en données publiées et de 4,9% à périmètre et change constants. Sur le seul deuxième trimestre, le CA ressort à 946 MEUR, un chiffre toutefois légèrement en deçà du consensus (983 MEUR).

Vinci

Vinci Highways indique avoir signé avec Macquarie Asia Infrastructure Fund 2 un accord en vue de l'acquisition du portefeuille Safeway Concessions, comprenant neuf concessions autoroutières à péage dans les États indiens de l'Andhra Pradesh et du Gujarat. Ces neuf concessions totalisent près de 700 kilomètres de sections autoroutières situées sur des axes structurants du réseau national, reliant d'importantes zones industrielles, agricoles et logistiques. Le montant définitif de l'opération reste à déterminer après la finalisation de la structuration financière. Cette transaction est soumise à l'approbation des autorités indiennes compétentes pour un closing financier attendu d'ici fin 2026.

Valeurs associées

AMOEBA
0,8160 EUR Euronext Paris -8,31%
EDENRED
16,5200 EUR Euronext Paris -11,09%
HIGH CO
3,500 EUR Euronext Paris -2,78%
HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
4,9000 EUR Euronext Paris +1,03%
INNATE PHARMA
1,1200 EUR Euronext Paris -2,78%
JCDECAUX
19,1400 EUR Euronext Paris +1,16%
LNA SANTE
25,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
PEUGEOT INVEST
60,8000 EUR Euronext Paris -0,33%
QUADIENT
11,3200 EUR Euronext Paris -10,73%
REWORLD MEDIA
1,4720 EUR Euronext Paris -6,48%
ROCHE BOBOIS
23,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
SPIE
44,1200 EUR Euronext Paris -0,45%
THALES
240,3000 EUR Euronext Paris -2,32%
TRIGANO
141,6000 EUR Euronext Paris -4,52%
VINCI
128,2500 EUR Euronext Paris -0,43%
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