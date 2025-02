Edenred : plombé (-8%) par les perspectives en Italie information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 10:57









(CercleFinance.com) - Edenred a beau avoir dévoilé des résultats au-dessus des attentes et un RNPG record, la crainte que l'Italie ne plafonne les commissions sur les cartes déjeuner fait plonger le titre de -8%, sous les 31E, un niveau correspondant au test de l'oblique haussière moyen terme survenue le 7 février.

En cas d'enfoncement, une poursuite de la correction en direction du support des 29,6E (du 4/12/2024) est à craindre.





Valeurs associées EDENRED 31,67 EUR Euronext Paris -6,22%