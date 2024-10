Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Edenred: objectifs de GES approuvés par la SBTi information fournie par Cercle Finance • 11/10/2024 à 07:45









(CercleFinance.com) - Edenred indique que ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ont été approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi), plaçant le groupe sur une trajectoire conforme à l'objectif climatique fixé par l'Accord de Paris.



Par rapport à 2019, il s'engage ainsi à réduire ses émissions absolues de GES de scopes 1 et 2 de 51,4% d'ici 2030 et de 90% d'ici 2050, et celles de scope 3 de 55% par million d'euros de valeur ajoutée d'ici 2030 et de 97% d'ici 2050.



Pour cela, Edenred a mis en place un plan de réduction de ses émissions qui englobe la consommation énergétique des bâtiments, la diminution de l'empreinte environnementale du parc informatique et des serveurs, ainsi qu'une politique d'achats responsables.





