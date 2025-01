Edenred: nouveau directeur général technologie information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 09:18









(CercleFinance.com) - Edenred fait part de la nomination de Philippe Doublet comme directeur général technologie et membre de son comité exécutif à compter du 15 janvier. Basé à Issy-les-Moulineaux, il est rattaché directement au PDG Bertrand Dumazy et succède à Dave Ubachs.



Philippe Doublet est entré chez Edenred en 2020, en tant que directeur technologie (CTO) pour la ligne de métier avantages aux salariés, opérant d'abord sur la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), puis à l'échelle globale.



En tant que directeur général technologie d'Edenred, il 'sera clé dans l'accélération de la convergence des stacks technologiques, le déploiement des outils de data et d'IA ainsi que l'efficience des investissements technologiques'.





