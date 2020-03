Edenred: Nomination - Patrick Rouvillois est nommé Directeur général Marketing et Stratégie d'Edenred et rejoint le Comité exécutif du Groupe

Communiqué de presse

31 mars 2020



Nomination

Patrick Rouvillois est nommé Directeur général Marketing et Stratégie d'Edenred et rejoint le Comité exécutif du Groupe

Patrick Rouvillois rejoint Edenred en tant que Directeur général Marketing et Stratégie. Dans le cadre de ses fonctions, Patrick Rouvillois est en charge de piloter la stratégie, la transformation et l'innovation du Groupe selon la feuille de route établie dans le cadre du plan Next Frontier (2019-2022).

Avant de rejoindre Edenred, Patrick Rouvillois, 52 ans, était Partner et Directeur au Boston Consulting Group (BCG) avec une forte dimension digitale. Diplômé de MINES ParisTech et de la Sorbonne, il débute sa carrière à San Francisco en 1991 en tant qu'ingénieur chercheur. En 1994, il devient consultant au BCG, en France puis en Océanie. En 2000, il rejoint Vivendi Universal pour développer puis restructurer des start-ups digitales. De 2005 à 2008, il dirige à Londres le marketing produit puis le marketing grand public d'Orange, filiale mobile de France Telecom. En 2008, il devient Directeur Exécutif de Carrefour, en charge du marketing, de l'eCommerce et des services marchands. Il rejoint par la suite Barnes & Nobles à Luxembourg en tant que Directeur général de l'international en 2012, après quoi il revient au BCG en 2015, à Londres puis à Paris, en tant que directeur associé Digital Ventures puis Partner et Directeur.

Basé à Issy-les-Moulineaux, il rapporte à Bertrand Dumazy, Président-directeur général d'Edenred. Sa nomination est effective au 31 mars 2020.

Bertrand Dumazy, Président-directeur général d'Edenred a déclaré : « Je me réjouis d'accueillir Patrick Rouvillois chez Edenred et de le voir intégrer le Comité exécutif du Groupe. Sa longue expérience notamment dans le domaine du marketing digital produit au sein de grands groupes internationaux, ainsi que son expertise stratégique et digitale au sein de BCG, sont autant d'atouts pour Edenred et pour le succès du plan Next Frontier. Je tiens également à remercier Elie du Pré de Saint Maur pour sa contribution et son engagement auprès du Groupe au cours de ces dernières années. »

Edenred est la plateforme de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 46 pays, 50 millions de salariés utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au travers de plus de 850 000 entreprises clientes.

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l'alimentation (titres-restaurant), à la mobilité (cartes-carburant, titres mobilité), à la motivation (titres-cadeaux, plateformes d'engagement des collaborateurs), et aux paiements professionnels (cartes virtuelles). Ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d'achat des salariés, renforcent l'attractivité et l'efficacité des entreprises, et vitalisent l'emploi et l'économie locale.

Les 10 000 collaborateurs d'Edenred s'engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus simple, plus sûr et plus efficace.

En 2019, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d'affaires de 31 milliards d'euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20, FTSE4Good, DJSI Europe et MSCI Europe.

Pour plus d'informations : www.edenred.com

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.A., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.

En 2020, Edenred fête son dixième anniversaire.

CONTACTS

Direction de la communication







Marie-Laurence Bouchon

+33 (0)1 86 67 20 08

marie-laurence.bouchon@edenred.com







Relations presse







Matthieu Santalucia

+33 (0)1 86 67 22 63

matthieu.santalucia@edenred.com Relations investisseurs







Solène Zammito

+33 (0)1 86 67 23 13

solene.zammito@edenred.com







Loïc Da Silva

+33 (0)1 86 67 20 67

loic.dasilva@edenred.com







Relations actionnaires individuels







Elisabeth Pascal

(numéro vert gratuit) : 0 805 652 662

relations.actionnaires@edenred.com









