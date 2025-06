Edenred: mandat de rachats d'actions à un PSI information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 09:47









(CercleFinance.com) - Edenred annonce la conclusion, le 20 juin, d'un nouveau mandat de rachat d'actions avec un prestataire de services d'investissement (PSI), visant un montant maximal total initial de 25 millions d'euros (soit un million d'actions au dernier cours de clôture).



Valable jusqu'au 31 juillet prochain, ce mandat sera prolongé jusqu'au 30 novembre 2027 pour un montant correspondant à 250 millions d'euros diminué du montant qui aura été effectivement racheté aux termes de ce mandat.



En date du 20 juin, 9,7 millions de titres ont déjà été rachetés dans le cadre de son opération de rachat d'actions, pour un total de 350 millions d'euros. Les actions éventuellement rachetées seront annulées par le groupe de solutions de paiements.





Valeurs associées EDENRED 24,2500 EUR Euronext Paris +0,62%