(CercleFinance.com) - Edenred subit une lourde correction sous 48E, pulvérisant le support des 50E du 16 mars puis des 48,85E des 27/10 et 1er novembre: un nouvel épisode correctif s'enclenche en direction de 47,85E (testé ce matin) qui fut le plancher du 10 janvier dernier puis 42,5E, ex-plancher du 14/06/2022 et support ascendant oblique moyen terme.





Valeurs associées EDENRED Euronext Paris -4.98%