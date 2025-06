Edenred: le titre remonte avec la réforme des tickets resto information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 12:21









(CercleFinance.com) - Le titre Edenred signe jeudi l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120 de la Bourse de Paris, porté par la perspective d'une réforme du titre-restaurant jugée plutôt favorable aux émetteurs.



Vers 12h15, l'action grimpait de plus de 5,7% tandis que Pluxee, un autre acteur du secteur, prenait 2,2%.



Véronique Louwagie, la ministre déléguée chargée du Commerce, de l'Artisanat, des PME et de l'Economie sociale et solidaire, a présenté ce matin à Bercy les grandes lignes de sa réforme du ticket-resto.



Parmi les mesures phares sont notamment envisagées la dématérialisation complète des titres à horizon 2027, la pérennisation de l'élargissement du champ d'utilisation à tous les produits alimentaires et la possibilité de les utiliser aussi le dimanche.



'A priori, cette réforme est favorable aux consommateurs, aux supermarchés et aux émetteurs comme Edenred', commentent les analystes d'Oddo BHF, qui renouvellent leur opinion 'surperformance' sur le titre.



'Les perdants seraient les restaurateurs puisque leurs propositions de plafonner les commissions et de limiter leur utilisation dans les supermarchés ne sont pas retenues', souligne le bureau d'études.



Edenred lui-même a apporté son soutien au projet de réforme, pointant que seuls 27% des salariés français bénéficiaient actuellement de l'avantage.



Le groupe se dit ainsi 'persuadé que la modernisation du dispositif apportée par le texte qui sera voté permettra à davantage de salariés d'en bénéficier'.



Le ticket resto est aujourd'hui utilisé chaque jour par plus de 5,5 millions de salariés chez 243.000 commerçants, ce qui représente un marché de plus de 10 milliards d'euros.





Valeurs associées EDENRED 26,3300 EUR Euronext Paris +6,38%