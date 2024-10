Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Edenred : le rebond s'enraye vers 35,9E information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 17:46









(CercleFinance.com) - La tendance court terme et moyen terme demeure négative sur Edenred dont le rebond s'enraye très rapidement vers 35,9E, après même pas 6% repris sur le plancher annuel des 33,54E du 23/09.

Les prochains supports à la baisse se situent vers 31,85E (plus bas du 22 avril), puis 30,7E plancher du 16 mars... 2020 (stagnation sur 4 ans et demi).





Valeurs associées EDENRED 34,13 EUR Euronext Paris -3,07%