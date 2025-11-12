Edenred : le nouveau cadre réglementaire au Brésil pourrait peser sur les résultats 2026

Le groupe de services aux entreprises Edenred EDEN.PA a déclaré mercredi avoir pris acte du nouveau cadre réglementaire concernant le dispositif des titres-restaurant et titres-alimentation au Brésil, et a prévenu que ces mesures pourraient peser sur ses résultats 2026.

"Edenred exprime son inquiétude quant au fait que de telles dispositions pourraient compromettre l'intégrité du PAT, avec notamment un risque accru de mauvaise utilisation, de non-conformité et une position de crédit déséquilibrée (en particulier avec les clients publics)", indique le groupe dans un communiqué.

Si ces mesures entraient en vigueur, Edenred dit anticiper pour 2026 une baisse organique de son Ebitda comprise entre -8% et -12%, contre une fourchette comprise entre +2% et +4% indiquée précédemment.

Le groupe a précisé que pour 2027 et 2028, ses perspectives annoncées dans le cadre de son plan Amplify resteront inchangées.

