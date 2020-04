Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Edenred - Le dividende 2019 réduit de 20% à €0,70 par action Reuters • 07/04/2020 à 07:28









PARIS, 7 avril (Reuters) - * EDENRED EDEN.PA ANNONCE QU'IL VA RÉDUIRE DE 20% À 0,70 EURO PAR ACTION SA PROPOSITION DE DIVIDENDE POUR 2019 * EDENRED - LA RÉMUNÉRATION DU PDG SERA RÉDUITE DE 25% EN 2020 * EDENRED - L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE SE DÉROULERA À HUIS CLOS LE 7 MAI 2020 * EDENRED DIT AVOIR UN PROFIL DE DETTE ÉQUILIBRÉ, AVEC UN RATIO ENDETTEMENT NET/EBITDA À 1,0 À FIN 2019 SANS ÉCHÉANCE DE REMBOURSEMENT MAJEURE AVANT 2024 (Bureau de Paris)

Valeurs associées EDENRED Euronext Paris 0.00%