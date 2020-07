Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Edenred: Le chiffre d'affaires a reculé de 15,4% au deuxième trimestre, rebond observé en juin Reuters • 27/07/2020 à 07:40









EDENRED: LE CHIFFRE D'AFFAIRES A RECULÉ DE 15,4% AU DEUXIÈME TRIMESTRE, REBOND OBSERVÉ EN JUIN PARIS (Reuters) - Edenred a fait état lundi d'un recul de 4,6% en données comparables de son chiffre d'affaires opérationnel au premier semestre, avec un repli de 15,4% accusé au deuxième trimestre même si le groupe de services prépayés a dit observer un "fort" rebond de l'activité en juin. Le chiffre d'affaires opérationnel a reculé de 9% en données comparables le mois dernier, avec la levée progressive des mesures de confinement prises pour endiguer l'épidémie de coronavirus, contre des replis de 19% en avril et de 18% en mai. Pour le premier semestre, l'Ebitda du groupe ressort à 255 millions d'euros, en baisse de 12,8% en données comparables. Pour la suite de l'année, Edenred dit s'attendre "à la poursuite de la reprise progressive en Europe, et à des mesures de confinement toujours en vigueur dans la zone Amériques au troisième trimestre, rendant l'environnement encore incertain". Le groupe estime ainsi que son chiffre d'affaires opérationnel devrait repasser, au cours du second semestre, en croissance organique par rapport à 2019, sur une base mensuelle. L'objectif d'Ebitda pour 2020 est établi entre 540 millions et 610 millions d'euros. (Blandine Hénault)

Valeurs associées EDENRED Euronext Paris -1.32%