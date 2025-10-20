information fournie par AOF • 20/10/2025 à 17:42

Edenred, L'Oréal, Vivendi...l'agenda société France du jour -

(AOF) - Edenred

Le spécialiste des systèmes de paiement à usages spécifiques au service des entreprises, des salariés et des commerçants communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Getlink

L'opérateur du tunnel sous la Manche présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

L'Oréal

Le groupe de cosmétiques annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Vivendi

Le groupe de communication dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Worldline

Le groupe spécialisé dans les solutions de paiement publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.