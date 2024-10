Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Edenred: investissement dans le fonds Shift4Good information fournie par Cercle Finance • 08/10/2024 à 09:57









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de sa stratégie Beyond Fuel, Edenred annonce investir dans Shift4Good, un fonds d'investissement à impact créé en 2021, d'une taille de plus de 200 millions d'euros et dédié à la décarbonisation du secteur des transports.



Shift4Good identifie et soutient les entrepreneurs capables de développer et de déployer à grande échelle les innovations en faveur d'une mobilité plus durable, en accord avec l'objectif partagé par Edenred de réduire les émissions de CO2.



Investissant principalement en Europe et en Asie du Sud-Est avec des montants pouvant aller jusqu'à 20 millions d'euros, ce fonds compte aujourd'hui 13 start-ups dans son portefeuille d'investissements, couvrant l'écosystème du transport durable.





Valeurs associées EDENRED 34,01 EUR Euronext Paris +0,18%