Communiqué de presse

7 avril 2020

Edenred, groupe responsable et engagé aux côtés des acteurs du monde du travail face à l'épidémie de Covid-19



Face à l'ampleur exceptionnelle de la crise sanitaire et économique liée à l'épidémie de Covid-19, Edenred s'engage pour soutenir ses collaborateurs, ses commerçants partenaires, ses clients et leurs salariés utilisateurs.

Des équipes pleinement mobilisées pour assurer une parfaite continuité de service auprès des clients, de leurs salariés et des commerçants partenaires. Conception en un temps record de programmes innovants et adaptés à la situation ; Lancement de nombreuses initiatives solidaires.

pour assurer une parfaite continuité de service auprès des clients, de leurs salariés et des commerçants partenaires. Création du fonds « More than ever » pour soutenir les collaborateurs du Groupe les plus vulnérables ainsi que les restaurateurs, fortement impactés par les mesures de confinement. Ce fonds sera notamment abondé par : La réduction de 20% du dividende proposé au titre de l'exercice 2019 ; La réduction de la rémunération du Président-directeur général, en conformité avec les recommandations de l'Afep ; La réduction de la rémunération des membres du Comité exécutif du Groupe et de son Conseil d'administration.

pour soutenir les collaborateurs du Groupe les plus vulnérables ainsi que les restaurateurs, fortement impactés par les mesures de confinement. Ce fonds sera notamment abondé par : Tenue de l'Assemblée générale mixte à huis clos le 7 mai 2020.

Bertrand Dumazy, Président-directeur général d'Edenred a déclaré : « Je tiens en premier lieu à exprimer toute ma gratitude aux équipes Edenred qui font preuve d'un engagement exceptionnel depuis le début de cette crise. Chaque jour, à travers le monde, elles mobilisent leur énergie et leur agilité pour continuer à servir leurs clients. Des solutions innovantes et adaptées aux besoins nés de la crise ont aussi été développées dans des temps records grâce à notre expertise digitale. En complément des multiples initiatives solidaires mises en œuvre par la communauté Edenred, nous annonçons aujourd'hui la création d'un fonds spécial, « More than ever », destiné principalement à venir en aide à nos collaborateurs les plus vulnérables et à soutenir nos partenaires restaurateurs durement touchés par les mesures de confinement. Aujourd'hui plus que jamais, Edenred s'engage à accompagner dans cette épreuve les acteurs du monde du travail. »

Des équipes mobilisées, agiles et solidaires

Alors que ses équipes sont pleinement mobilisées pour assurer une parfaite continuité de service, Edenred, en lien avec les pouvoirs publics et des ONG, met son agilité et sa capacité d'innovation au service de la conception en urgence de solutions digitales spécifiques afin d'aider les populations fragilisées par la crise :

Au Royaume-Uni , 1,3 million d'enfants issus de milieux défavorisés bénéficient habituellement de la cantine gratuite à l'école. Le Ministère de l'Education a fait appel à Edenred pour leur offrir l'accès à un déjeuner équilibré à la maison, via une distribution de fonds dédiés, utilisables grâce à des QR codes dans un réseau d'enseignes alimentaires partenaires ;

, 1,3 million d'enfants issus de milieux défavorisés bénéficient habituellement de la cantine gratuite à l'école. Le Ministère de l'Education a fait appel à Edenred pour leur offrir l'accès à un déjeuner équilibré à la maison, via une distribution de fonds dédiés, utilisables grâce à des QR codes dans un réseau d'enseignes alimentaires partenaires ; Au Brésil , en partenariat avec l'ONG Gerando Falçaoes, Edenred a produit 27 000 cartes « Ticket Alimentaçao », distribuées à des familles particulièrement vulnérables pour leurs achats alimentaires ;

, en partenariat avec l'ONG Gerando Falçaoes, Edenred a produit 27 000 cartes « Ticket Alimentaçao », distribuées à des familles particulièrement vulnérables pour leurs achats alimentaires ; En France, en partenariat avec BNP Paribas, Edenred a produit 20 000 Ticket Restaurant au bénéfice du Samu social de Paris afin de venir en aide aux personnes sans abri ou en situation de précarité.

Parallèlement, les collaborateurs des différentes filiales d'Edenred s'impliquent spontanément pour soutenir les communautés locales, avec de nombreuses initiatives solidaires :

Au Brésil, Edenred a organisé 3 000 téléconsultations médicales gratuites pour les chauffeurs de poids lourds dépourvus de couverture médicale et particulièrement exposés à l'épidémie ;

Edenred a organisé 3 000 téléconsultations médicales gratuites pour les chauffeurs de poids lourds dépourvus de couverture médicale et particulièrement exposés à l'épidémie ; En Chine, en France et partout dans le monde, les équipes font don de masques de protection aux hôpitaux et aux restaurateurs ;

et partout dans le monde, les équipes font don de masques de protection aux hôpitaux et aux restaurateurs ; En France, Edenred encourage les porteurs de cartes Ticket Restaurant à faire des dons à la Croix-Rouge et au Réseau de Cocagne via l'application mobile MyEdenred.

Création du fonds « More than Ever » destiné à soutenir l'écosystème d'Edenred face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19

Edenred s'engage à allouer jusqu'à 15 millions d'euros à la création du fonds « More than Ever ». Ce fonds sera dédié à lutter contre les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur son écosystème, et en particulier :

à protéger les collaborateurs d'Edenred, notamment les plus vulnérables d'entre eux, dans des pays sans ou à faible protection médicale et sociale ;

à soutenir ses restaurateurs partenaires, sévèrement affectés par les mesures strictes de confinement dans les différents pays où opère le Groupe.

Réduction du dividende 2019 de 20%



Edenred bénéficie d'un profil de dette équilibré, avec un ratio d'endettement financier net sur EBITDA s'élevant à 1,9 à fin 2019, sans échéance de remboursement majeure avant 2024. Le Groupe dispose par ailleurs d'une ligne de crédit syndiqué non-utilisée de 750 millions d'euros à échéance 2025.

Le Groupe serait donc en mesure d'honorer l'intégralité du dividende annoncé le 26 février 2020, tout en conservant la liquidité suffisante pour faire face à la situation présente et poursuivre l'exécution de son plan stratégique « Next Frontier » 2019-2022.



Le Conseil d'administration d'Edenred a cependant décidé lors d'une séance exceptionnelle tenue le 6 avril 2020, de ramener le montant du dividende qui sera proposé au titre de l'année 2019 à 0,70€ par action, soit une baisse de 20% par rapport au dividende initialement annoncé. Cette décision sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée Générale mixte du 7 mai 2020, qui se tiendra à huis clos. Les modalités de paiement du dividende restent inchangées1.

Réduction de la rémunération des dirigeants versée en 2020

Bertrand Dumazy, Président-directeur général du Groupe, renonce à 25% de sa rémunération qui lui sera versée en 2020, dans les conditions mentionnées par l'Afep dans ses recommandations du 29 mars 2020. Le montant correspondant sera apporté au fonds « More than Ever ». Les membres du Comité exécutif du Groupe et du Conseil d'Administration ont volontairement décidé de renoncer de la même manière à une partie de leur rémunération pour abonder ce fonds.



Assemblée générale Mixte maintenue à huis clos le 7 mai 2020

Conformément aux mesures législatives et réglementaires d'urgence adoptées pour freiner la propagation du virus, l'Assemblée générale mixte d'Edenred, qui aura lieu le 7 mai 2020 à 10h au siège social d'Edenred, se tiendra exceptionnellement à huis clos, sans la présence physique de ses actionnaires.

Elle sera retransmise en différé sur le site internet d'Edenred ( www.edenred.com , rubrique Investisseurs/Actionnaires, sous-rubrique Assemblée Générale).

Dans ces conditions :

les actionnaires devront y participer préalablement, en votant à distance (par Internet ou par voie postale) ou en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée ;

(par Internet ou par voie postale) de l'Assemblée ; les actionnaires sont invités à voter ou à donner pouvoir au Président de l'Assemblée par Internet (dans les circonstances actuelles où les délais postaux sont incertains). Edenred offre à nouveau la possibilité de le faire via la plateforme sécurisée « Votaccess » , qui sera ouverte à compter du 20 avril 2020 à 9 heures (heure de Paris) et jusqu'au 6 mai 2020 à 15 heures (heure de Paris) ; et

, qui sera ouverte à compter du 20 avril 2020 à 9 heures (heure de Paris) et jusqu'au 6 mai 2020 à 15 heures (heure de Paris) ; et en raison de l'impossibilité de poser des questions pendant l'Assemblée générale, il est rappelé que les actionnaires qui le souhaiteraient peuvent poser leurs questions par courrier postal (LRAR) ou électronique ( AGM.2020@edenred.com ), au plus le tard le 30 avril 2020.

Les modalités détaillées de participation préalable à distance sont notamment précisées dans l'avis de réunion publié au BALO le 1er avril 2020. Etant susceptibles d'évoluer en fonction des impératifs sanitaires, législatifs et réglementaires, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée générale du site Internet d'Edenred ( https://www.edenred.com/fr/investisseurs-actionnaires/le-fonctionnement-de-lassemblee-generale ).

Edenred est la plateforme de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 46 pays, 50 millions de salariés utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au travers de plus de 850 000 entreprises clientes.

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l'alimentation (titres-restaurant), à la mobilité (cartes-carburant, titres mobilité), à la motivation (titres-cadeaux, plateformes d'engagement des collaborateurs), et aux paiements professionnels (cartes virtuelles). Ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d'achat des salariés, renforcent l'attractivité et l'efficacité des entreprises, et vitalisent l'emploi et l'économie locale.

Les 10 000 collaborateurs d'Edenred s'engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus simple, plus sûr et plus efficace.

En 2019, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d'affaires de 31 milliards d'euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20, FTSE4Good, DJSI Europe et MSCI Europe.

Pour plus d'informations : www.edenred.com

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.A., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.

En 2020, Edenred fête son dixième anniversaire.

1 Les actionnaires auront le choix entre un paiement à 100% en espèces ou un paiement à 100% en actions avec une décote de 10%.







Pièce jointe