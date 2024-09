Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Edenred : 'gap' de rupture sous 35,25E, -6% vers 33,2E information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 10:14









(CercleFinance.com) - Edenred chute de -6% vers 33,2E, ouvrant au passage un 'gap' de rupture sous 35,25E. (le support des 35,15E est pulvérisé).

Le prochain support est situé vers 32,8E, ex-support du 23 avril 2020... mais le repli pourrait déboucher sur le re-test des 30,7E du 16 mars 2020.





Valeurs associées EDENRED 33,59 EUR Euronext Paris -4,95%