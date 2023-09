Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Edenred: fusion d'Edenred Repom avec PagBem information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 11:40









(CercleFinance.com) - Edenred annonce la signature d'un accord avec PagBem pour combiner les actifs dans le marché brésilien du paiement du fret.



Edenred sera actionnaire à hauteur d'environ 70 % des activités fusionnées, la part restante étant détenue par les actionnaires actuels de PagBem.



' La combinaison des activités d'Edenred Repom et de PagBem renforcera le leadership d'Edenred sur le marché du paiement du fret au Brésil. Il s'agit d'une nouvelle étape dans la mise en oeuvre du plan stratégique Beyond22-25, qui permettra notamment au Groupe de continuer à développer son offre Beyond Fuel au Brésil ' indique le groupe.



Diane Coliche, Directrice générale des solutions de Mobilité d'Edenred, a déclaré : ' Cette opération nous permet de consolider notre position de leader sur le marché du paiement du fret au Brésil, tout en renforçant notre offre Beyond Fuel. La combinaison de nos activités offre de nouvelles opportunités que nous avons bien l'intention de saisir. '





