Edenred fixe ses objectifs pour la période 2025-28
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 08:17
Chaque année du plan, le groupe de solutions de paiement prévoit aussi de réaliser un taux de conversion free cash-flow / EBITDA supérieur ou égal à 65% 'reflétant son profil de génération élevée et prévisible de cash'.
Envisageant de 'continuer à investir dans sa plateforme, notamment dans l'intelligence artificielle et la data', Edenred devrait consacrer une enveloppe annuelle de dépenses d'investissements capitalisées entre 6 et 8% de son revenu total.
Il entend poursuivre sa politique de croissance externe disciplinée tout en conservant une notation 'Strong Investment Grade' et en poursuivant l'optimisation de son portefeuille dans certaines activités à plus faibles potentiels.
Enfin, Edenred prévoit de continuer à augmenter chaque année son dividende par action en valeur absolue. Les rachats d'actions viendront compléter cette politique, y compris avec la poursuite du programme en cours.
Valeurs associées
|23,3200 EUR
|Euronext Paris
|-8,66%
A lire aussi
-
Les Bourses européennes ont ouvert nettement dans le rouge mardi, dans le sillage d'une baisse de régime du côté des Bourses asiatiques et de Wall Street, liée à des prises de bénéfices, une fatigue de l'IA et des doutes sur l'évolution des taux de la banque centrale ... Lire la suite
-
AXA annonce la nomination de Patric Deflorin comme CEO (chief executive officer) d'AXA Suisse, succédant à Fabrizio Petrillo, qui 'a décidé de poursuivre un nouveau chapitre après un parcours distingué de 16 ans chez AXA Suisse'. Patric Deflorin a rejoint AXA Suisse ... Lire la suite
-
"Nous collaborerons à 100% avec la justice", a affirmé mardi le porte-parole de Shein en France, Quentin Ruffat, sur la radio RMC, assurant également que l'entreprise était prête à partager les noms des acheteurs de poupées sexuelles d'apparence enfantine, à caractère ... Lire la suite
-
La conférence Travail et Retraites s'ouvre mardi par une réunion des partenaires sociaux sur son format et sa méthode, pour tenter de relancer le dialogue social sur ces sujets après l'échec du conclave, mais en l'absence notable de la CGT. L'ensemble des autres ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer