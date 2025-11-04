 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 011,92
-1,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Edenred fixe ses objectifs pour la période 2025-28
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 08:17

Dans le cadre de son plan stratégique Amplify25-28, Edenred indique viser une hausse de l'EBITDA entre +8 et +12% sur la durée du plan, dont des croissances organiques de +2 à +4% en 2026, puis de +8 à +12% par an en 2027 et 2028.

Chaque année du plan, le groupe de solutions de paiement prévoit aussi de réaliser un taux de conversion free cash-flow / EBITDA supérieur ou égal à 65% 'reflétant son profil de génération élevée et prévisible de cash'.

Envisageant de 'continuer à investir dans sa plateforme, notamment dans l'intelligence artificielle et la data', Edenred devrait consacrer une enveloppe annuelle de dépenses d'investissements capitalisées entre 6 et 8% de son revenu total.

Il entend poursuivre sa politique de croissance externe disciplinée tout en conservant une notation 'Strong Investment Grade' et en poursuivant l'optimisation de son portefeuille dans certaines activités à plus faibles potentiels.

Enfin, Edenred prévoit de continuer à augmenter chaque année son dividende par action en valeur absolue. Les rachats d'actions viendront compléter cette politique, y compris avec la poursuite du programme en cours.

Valeurs associées

EDENRED
23,3200 EUR Euronext Paris -8,66%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes chutent à l'ouverture
    information fournie par AFP 04.11.2025 09:21 

    Les Bourses européennes ont ouvert nettement dans le rouge mardi, dans le sillage d'une baisse de régime du côté des Bourses asiatiques et de Wall Street, liée à des prises de bénéfices, une fatigue de l'IA et des doutes sur l'évolution des taux de la banque centrale ... Lire la suite

  • Axa (Crédit: L. Grassin / )
    Nouveaux CEO pour la Suisse et la santé chez AXA
    information fournie par Zonebourse 04.11.2025 09:17 

    AXA annonce la nomination de Patric Deflorin comme CEO (chief executive officer) d'AXA Suisse, succédant à Fabrizio Petrillo, qui 'a décidé de poursuivre un nouveau chapitre après un parcours distingué de 16 ans chez AXA Suisse'. Patric Deflorin a rejoint AXA Suisse ... Lire la suite

  • Les bannières de Shein sur la façade du BHV à Paris, le 3 novembre 2025 ( AFP / Julie SEBADELHA )
    Poupées sexuelles: "nous collaborerons à 100% avec la justice", assure le porte-parole de Shein
    information fournie par AFP 04.11.2025 09:10 

    "Nous collaborerons à 100% avec la justice", a affirmé mardi le porte-parole de Shein en France, Quentin Ruffat, sur la radio RMC, assurant également que l'entreprise était prête à partager les noms des acheteurs de poupées sexuelles d'apparence enfantine, à caractère ... Lire la suite

  • Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou à Paris le 29 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Les enjeux et les contours de la conférence Travail et Retraites dévoilés mardi
    information fournie par AFP 04.11.2025 09:08 

    La conférence Travail et Retraites s'ouvre mardi par une réunion des partenaires sociaux sur son format et sa méthode, pour tenter de relancer le dialogue social sur ces sujets après l'échec du conclave, mais en l'absence notable de la CGT. L'ensemble des autres ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank