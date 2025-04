Edenred et Pluxee retrouvent des couleurs après un possible revirement au Brésil

(AOF) - Sous pression vendredi, Edenred (+5,64% à 27,55 euros) brille en tête de l'indice CAC 40, imité par Pluxee (+5,05% à 19,75 euros), bien orienté au sein de l'indice SBF 120. Les deux entreprises avaient été sérieusement chahutées en Bourse en fin de semaine dernière. Le média local "Otimista" faisait savoir que le Brésil pourrait remplacer les cartes traditionnelles de ticket-restaurant par Pix, un système de versement instantané et direct pour l'utilisateur. Ce versement, réalisable à partir de n'importe quelle banque ou institution financière, a été lancé en 2020 par la banque centrale.

Selon le même média brésilien, un mouvement d'opposition au gouvernement, intégrant plusieurs ministres en fonction, a été officialisé dans le pays, les réflexions en cours sur le marché des tickets-restaurant pouvant ainsi être remises en cause.

Au premier trimestre 2025, Edenred a réalisé un chiffre d'affaires de 196 millions d'euros en Amérique Latine, en hausse organique de 16,3% comparé à un chiffre d'affaires global de 667 millions d'euros.

Pluxee, introduit en Bourse le 1er février 2024, réalise également une part importante de son chiffre d'affaires opérationnel en Amérique latine : 204 millions d'euros (sur 552 millions au total) au premier semestre 2025, en croissance organique de 12,3%.

Edenred recule de plus de 12% depuis le début de l'année et Pluxee gagne plus de 6%.

Les deux titres avaient déjà été sous pression fin mars car Les Echos rapportaient que l'Etat pourrait réformer les modalités d'utilisation des titres-restaurant au détriment des émetteurs en limitant les commissions imposées aux commerçants à 2,5% (contre environ 4% actuellement), en référence au taux appliqué au Chèque-Vacances.