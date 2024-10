Edenred dévisse : nouveau risque en Italie

(AOF) - Plus forte baisse de l’indice SBF120, Edenred chute de 14,30% à 29,49 euros après avoir averti sur les risques pesant sur ses perspectives 2025 en raison de la situation en Italie. Pluxee (-10,72% à 15,65 euros) chute dans son sillage. Edenred précise qu’un amendement visant à introduire un plafond de 5% sur les commissions des titres-restaurant payées par les commerçants dans le secteur privé a été déposé dans le cadre d’un projet de loi sur la concurrence en Italie.

Dans l'hypothèse où l'amendement serait adopté en l'état, l'impact sur l'Ebitda du groupe serait de l'ordre de 60 millions d'euros en 2025 et de 120 millions d'euros en année pleine.

"Si le risque d'un plafonnement à 5% des commissions des titres-restaurant payées par les commerçants en Italie était avéré, Edenred serait confiant dans sa capacité à générer une croissance organique de l'Ebitda d'au moins 10% en 2025", a cependant souligné le groupe.

Si le risque italien ne s'avère pas, le spécialiste des systèmes de paiement à usages spécifiques au service des entreprises, des salariés et des commerçants réaffirme son ambition d'atteindre une croissance organique l'Ebitda d'au moins 12% en 2025, telle que présentée dans son plan stratégique.

Resserrement des prévisions 2024

Au troisième trimestre 2024, le revenu total d'Edenred s'élève à 682 millions d'euros, en hausse de 11,5% en données comparables par rapport au troisième trimestre 2023. En données publiées, le revenu total est en progression de 6,1%. Cette hausse intègre des effets de change défavorables (-6,2%) liés principalement aux devises en Amérique latine et des effets de périmètre positifs (+0,9%).

Le chiffre d'affaires opérationnel atteint 619 millions d'euros au troisième trimestre 2024, en hausse de 10,8% en données comparables. En données publiées, le chiffre d'affaires opérationnel progresse de 6% par rapport au troisième trimestre 2023. Cette hausse tient compte d'effets de change négatifs de -5,8% et d'effets de périmètre positifs de 1%.

Edenred confirme son objectif d'Ebitda 2024 avec une fourchette resserrée, comprise entre 1,25 et 1 29 milliard d'euros contre une fourchette de 1,23 à 1,30 milliard d'euros communiquée le 23 juillet 2024.

Cette confirmation de ses objectifs intègre l'effet positif d'une plus forte contribution qu'initialement prévu des autres revenus désormais attendus entre 240 et 250 millions d'euros sur l'exercice, contrebalancé par l'impact négatif de la dégradation des taux de change en particulier au Brésil et au Mexique.

Edenred confirme en outre son engagement en matière de génération de trésorerie avec un taux de conversion free-cash-flow - Ebitda qui sera supérieur à 70%.