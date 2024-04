Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Edenred : dévisse de quasiment -10% vers 42,4E information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 16:53









(CercleFinance.com) - Edenred dévisse de quasiment -10% vers 42,4E, effaçant deux fois ses gains de la veille (+4,9%).

Mais surtout, Edenred casse franchement le plancher annuel des 44,6E de mercredi (et du 1er mars) préfigure un test imminent du support des 42,7E du 14 juin 2022 puis du plancher majeur des 36,45E du 4 février 2022.





Valeurs associées EDENRED Euronext Paris -6.88%