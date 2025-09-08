 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 712,35
+0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Edenred : dévisse de -8% vers 22,15E, le support crucial des 24E vole en éclats
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 15:50

(Zonebourse.com) - Edenred dévisse de -8% vers 22,15E er le le support crucial des 24E (20 juin, 1er août) vole en éclats.
Le titre s'expose à une glissade sans filet vers 20,7E, le plancher du 6 juillet et 28 août 2017 (et ex-zénith du 20/10/2016).. dans le meilleur des cas, car la correction en cours (depuis le pullback sous 34,5E de la mi-mars) pourrait aussi bien se prolonger vers 17,7E, l'e-plancher des 17/11 et 28/12/2016.

Valeurs associées

EDENRED
22,7000 EUR Euronext Paris -4,66%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank